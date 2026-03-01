Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán confirma la muerte del líder supremo, Ali Jameneí

Netanyahu dice que hay "señales" de que Jameneí está muerto

La Media Luna Roja confirma más de 200 muertos en Irán, que comienza el cierre del estrecho de Ormuz en represalia por los ataques

Dos niños palestinos, en un campo de refugiados de Ciudad de Gaza.

Dos niños palestinos, en un campo de refugiados de Ciudad de Gaza. / AP

R. Gargoi / J. Quintana

El estallido de la guerra entre Pakistán y Afganistán añade tensión a la región de Oriente Próximo y Oriente Medio. Mientras tanto, el proceso de paz diseñado por Donald Trump para Gaza sigue sobre la mesa pese a las diferencias que separan a Israel y los diferentes actores de Palestina. Respecto a Irán, Washington y Teherán mantienen los contactos para tratar de llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear del país persa.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

