Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasTrenes AsturiasNueva denucua ErrejónIncendio El Fontán
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía

Atlas News

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cazuelas de acero inoxidable más barato del mercado: en tres tamaños para todo tipo de comidas
  2. Jenny llegó a Gijón de Colombia con su niño de tres años, que tiene altas capacidades: 'Ahora dice que de Asturias no se va, que aquí es feliz
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
  4. La DGT extrema la vigilancia en Asturias: dos nuevos radares fijos desde Semana Santa
  5. Multado con 200 euros en plena calle por 'guardar el sitio': la Guardia Civil se pone seria con este práctica habitual
  6. Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
  7. Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
  8. El nuevo gran supermercado con aparcamiento de Llanera costará casi dos millones de euros y acaba de obtener la licencia para su construcción

Todo listo en Gijón para disfrutar del mejor pádel internacional (en imágenes)

Último día: aprovecha esta oferta flash y consigue todo un año de suscripción a LA NUEVA ESPAÑA por 20 euros

"A la olla de enero ponle buen 'Sustanciero'": oficios antiguos de Asturias que hoy ya no existen

El magistrado que de niño plantó las secuoyas del CAU: "Esta era mi playa, no necesitaba ir a San Lorenzo"

