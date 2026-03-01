El cierre oficioso del estrecho de Ormuz y las cancelaciones de vuelos golpean a las economías de Oriente Próximo

La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán ha sacudido Oriente Próximo. El impacto de la violencia se empieza a contar en número de víctimas mortales, cifras de heridos, estimaciones de daños en edificios e infraestructuras en suelo iraní e israelí, pero pronto la guerra puede empezar a notarse más allá de sus fronteras. Las consecuencias económicas de este renovado conflicto ya se intuyen. Con el estrecho de Ormuz cerrado, algunas importantes compañías petroleras y comerciales han suspendido los envíos. Suspendidos están también decenas de vuelos que sobrevuelan la región. Varios aeropuertos, como el de Dubai, Abu Dhabi o Kuwait, han sido alcanzados por los misiles iraníes, mientras que los espacios aéreos de ocho países siguen cerrados y, en otros, hay un cierre parcial.

El 20% del petróleo que se consume en el mundo circula por el estrecho de Ormuz. Irán controla la costa meridional de esta vía marítima y, aunque el cierre no es oficial, cada vez más buques están evitando la zona. La agencia Reuters informa de que al menos 150 barcos cisterna están inmovilizados en las inmediaciones de este paso estratégico. Ya hay navieras de transporte de mercancías, como la Mediterranean Shipping Company (MSC) y Maersk, que han suspendido el tránsito por el estrecho de Ormuz. La industria petrolera tiembla ante las consecuencias que esta acción pueda tener. Además, también cabe la posibilidad de que las instalaciones petroleras sean objetivo de los bombardeos, afectando aún más el suministro y los precios del petróleo.

Transporte de gas natural licuado

Alrededor de 20 millones de barriles de crudo y otros tipos de combustibles circulan por esta vía marítima que pasa entre la Península Arábiga e Irán cada día. También el 20% del gas natural licuado es transportado por este paso estratégico, especialmente procedente de Qatar. Se espera que su potencial bloqueo provoque fuertes subidas de precios en cuanto abran los mercados este lunes. El aumento de los precios del petróleo podría llegar a desestabilizar la economía mundial en función de la duración del bloqueo del estrecho. Mientras las navieras y las petroleras eviten cruzarlo, subirá el valor de los costes, los fletes y los seguros relativos al transporte de energía. A su vez, esto podría provocar una escasez de petróleo y gas y, de nuevo, un encarecimiento repentino de los precios.

Las consecuencias para los países de la región pueden ser aún mayores. Muchos de los países productores en el Golfo Pérsico no cuentan con una ruta marítima alternativa para sus exportaciones. Sólo en 2025 transportaron casi 17 millones de crudo al día a través de Ormuz, según Bloomberg. Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y el propio Irán son los principales distribuidores de petróleo por esta vía marítima. La mayoría de sus cargamentos se dirigen a Asia, donde las consecuencias pueden ser trágicas. El continente asiático obtiene del área de Ormuz y del Golfo dos tercios del petróleo que consume. Japón es completamente dependiente energéticamente de esta zona, ya que el 90% del crudo que consume tiene su origen en Oriente Próximo. La alternativa para muchos de estos países es comprar petróleo a la Rusia de Vladímir Putin, sometida a sanciones estadounidenses.

Turismo afectado

Hasta ahora, Irán no había recurrido nunca a su arma económica más potente, el cierre de esta vía marítima. Como tampoco antes había atacado a gran escala a los países del Golfo Pérsico, pero tampoco el país persa había experimentado una agresión militar tan violenta por parte de Estados Unidos e Israel como ahora. En los últimos años, los Estados árabes del golfo se habían convertido en paraísos del lujo, rodeados de conflictos que nunca cruzaban sus deslumbrantes y futuristas fronteras. Sin embargo, este sábado se vieron salpicados por la violencia repentina, poniéndolos directamente en la línea de fuego. "Los países del Golfo se sentirán aliviados si el comportamiento iraní se modera significativamente como resultado de la pérdida de gran parte de su capacidad militar", constata Yezid Sayigh, investigador principal del Centro Carnegie para Oriente Medio Malcolm H. Kerr, a este diario.

Todos estos países que están bajo fuego iraní y otros como Egipto, Jordania o el Líbano podrían ver sus economías gravemente afectadas por la caída del turismo y el consumo en sus territorios. Las cancelaciones de cientos de vuelos en las últimas 24 horas son prueba de ello. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, Oriente Medio se había convertido en una ruta importante para los vuelos entre Europa y Asia, ya que el espacio aéreo ruso y ucraniano está cerrado para la mayoría de las aerolíneas. Ahora, aeropuertos tan relevantes como el de Dubai o el de Abu Dabi han sido blanco de ataques, que han matado a una persona y herido a 11 más. Los espacios aéreos sobre Irán, Israel, Irak, Qatar, Baréin, Kuwait, Siria y los Emiratos Árabes Unidos permanecen cerrados, mientras que en Arabia Saudí hay un cierre parcial. El espacio aéreo jordano y libanés sigue abierto, pero la actividad aérea es limitada.

Consecuencias en Israel

A su vez, es probable que las represalias iraníes afecten negativamente a la economía israelí. La guerra de 12 días con Irán en junio del año pasado provocó una caída del PIB del 1,1% intertrimestral en el segundo trimestre. También podría afectar su posición fiscal, incrementando el gasto gubernamental, ampliando el déficit y afectando las perspectivas crediticias del país. Quienes más se beneficiarán del continuo gasto militar global son las empresas de Defensa, que ya han experimentado una fuerte demanda. Más allá del impacto económico que tendrán los brutales acontecimientos en la región, el impacto a largo plazo que tendrá sobre la población palestina es digno de destacar.

El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, "intentará capitalizar el apoyo israelí al ataque estadounidense contra Irán, resistiendo aún más cualquier posible exigencia estadounidense de avanzar en la fase 2 del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza o de abstenerse de una anexión progresiva de Cisjordania", señala Sayigh. "Netanyahu aprovechará especialmente su éxito contra Irán para mejorar sus posibilidades en las próximas elecciones parlamentarias en Israel" previstas para octubre de este año, añade el investigador. Más años de Netanyahu en el poder son garantía de la continuidad de la inestabilidad que ha dominado la región en los últimos años.