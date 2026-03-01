Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Ataque de EEUU e Israel contra Irán

El impacto de un misil iraní deja al menos seis muertos y 20 heridos en el centro de Israel

Dos de los heridos se encuentran en estado grave, de acuerdo con el servicio de Emergencias israelí

Impacto de un misil iraní en Beit Semesh (Israel) a 1 de marzo de 2026

Impacto de un misil iraní en Beit Semesh (Israel) a 1 de marzo de 2026 / MAGEN DAVID ADOM

EP

MADRID

Al menos seis personas han muerto y una veintena han resultado heridas por el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh, en el centro del país, según ha confirmado el servicio nacional de ambulancias, el Magen David Adom.

De entre los heridos hay al menos dos en estado grave, de acuerdo con el servicio de Emergencias israelí en comentarios adicionales de un portavoz al canal 12 de la televisión del país.

Noticias relacionadas y más

El misil, indican los sanitarios, ha impactado de lleno en un edificio residencial que ha terminado completamente derrumbado. Decenas de ambulancias se encuentran ya en el lugar, acompañando a equipos de rescate que buscan a más gente bajo los escombros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cazuelas de acero inoxidable más barato del mercado: en tres tamaños para todo tipo de comidas
  2. Jenny llegó a Gijón de Colombia con su niño de tres años, que tiene altas capacidades: 'Ahora dice que de Asturias no se va, que aquí es feliz
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
  4. La DGT extrema la vigilancia en Asturias: dos nuevos radares fijos desde Semana Santa
  5. Multado con 200 euros en plena calle por 'guardar el sitio': la Guardia Civil se pone seria con este práctica habitual
  6. Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
  7. Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
  8. El nuevo gran supermercado con aparcamiento de Llanera costará casi dos millones de euros y acaba de obtener la licencia para su construcción

Las gigantes navieras MSC y Maersk suspenden su tránsito por el estrecho de Ormuz

Las gigantes navieras MSC y Maersk suspenden su tránsito por el estrecho de Ormuz

El palacete a la venta de Oviedo en Uría de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: la ultima tasación lo baja de los precios que hay en Madrid

El palacete a la venta de Oviedo en Uría de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: la ultima tasación lo baja de los precios que hay en Madrid

¿Debe Oviedo comprar un palacio del siglo XVIII para alojar el museo de la ciudad? La última tasación es de 945.000 euros

¿Debe Oviedo comprar un palacio del siglo XVIII para alojar el museo de la ciudad? La última tasación es de 945.000 euros

Oviedo suma una nueva firma de moda a su lista de tiendas de la calle Uría: la marca ya está presente en una docena de ciudades españolas

Oviedo suma una nueva firma de moda a su lista de tiendas de la calle Uría: la marca ya está presente en una docena de ciudades españolas

La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: "La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos"

La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: "La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los postres para Semana Santa: la tarta más barata del mercado que arrasa

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los postres para Semana Santa: la tarta más barata del mercado que arrasa

La AEMET alerta de un giro total en el tiempo de Asturias: del sol y los 20 grados a las lluvias y el desplome de temperaturas

La AEMET alerta de un giro total en el tiempo de Asturias: del sol y los 20 grados a las lluvias y el desplome de temperaturas

Buscan a un hombre de 80 años de Oviedo que lleva desaparecido desde el pasado viernes

Buscan a un hombre de 80 años de Oviedo que lleva desaparecido desde el pasado viernes
Tracking Pixel Contents