Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Estados Unidos

Al menos tres muertos y 14 heridos en un tiroteo en un bar de Texas

El responsable de los disparos es uno de los fallecidos

Imagen de archivo de la Policía de Texas.

Imagen de archivo de la Policía de Texas. / Europa Press

EP

MADRID

Un tiroteo ocurrido esta madrugada en un bar de Texas (EEUU) ha terminado con la muerte de tres personas, entre ellas el responsable de los disparos, y 14 heridos de diversa consideración, según ha informado la Policía

El incidente ha ocurrido en un bar de la ciudad de Austin sobre las 02.00 de la madrugada, hora local (las 09.00, hora en España peninsular y Baleares) cuando un hombre armado se presentó armado en el local y comenzó a abrir fuego de manera indiscriminada.

Tres agentes de Policía que se encontraban en la zona intervinieron y mataron a tiros al individuo, según acabó confirmando el alcalde de Austin, Kirk Watson, en rueda de prensa recogida por la cadena ABC.

Noticias relacionadas

La Policía ha comenzado una investigación sobre los motivos del incidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jenny llegó a Gijón de Colombia con su niño de tres años, que tiene altas capacidades: 'Ahora dice que de Asturias no se va, que aquí es feliz
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
  3. La DGT extrema la vigilancia en Asturias: dos nuevos radares fijos desde Semana Santa
  4. Multado con 200 euros en plena calle por 'guardar el sitio': la Guardia Civil se pone seria con este práctica habitual
  5. Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
  6. Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
  7. Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: 'Es un equipo muy competitivo
  8. El nuevo gran supermercado con aparcamiento de Llanera costará casi dos millones de euros y acaba de obtener la licencia para su construcción

Al menos tres muertos y 14 heridos en un tiroteo en un bar de Texas

Al menos tres muertos y 14 heridos en un tiroteo en un bar de Texas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el robot cortacésped más barato del mercado: no hace falta instalación y es silencioso

El duro mensaje del fallecido personaje de La Que se Avecina: "Te sientes abandonado"

El duro mensaje del fallecido personaje de La Que se Avecina: "Te sientes abandonado"

La Corredoria reclama un parking subterráneo para solucionar la falta de aparcamiento en este barrio de Oviedo

La Corredoria reclama un parking subterráneo para solucionar la falta de aparcamiento en este barrio de Oviedo

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela "en pocas semanas"

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela "en pocas semanas"

La fase previa del Premier Padel P2 Gijón completa su primera jornada

La fase previa del Premier Padel P2 Gijón completa su primera jornada

Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para conseguir las persianas venecianas que tapan tu ventana más baratas del mercado: ideal para dormir a oscuras

Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para conseguir las persianas venecianas que tapan tu ventana más baratas del mercado: ideal para dormir a oscuras
Tracking Pixel Contents