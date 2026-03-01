Trump promete "vengar" las bajas estadounidenses en la guerra con Irán, que asume que aumentarán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijo este domingo que "lamentablemente" habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán, después de que fallecieran tres militares de su país en la operación para derrocar la República Islámica.

"Lamentamos la pérdida de los verdaderos patriotas estadounidenses que hicieron el sacrificio máximo por nuestra nación, mientras continuamos la justa misión por la que dieron sus vidas", declaró en un video desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, publicado en su cuenta de Truth Social.

El republicano agregó que "lamentable, es probable que haya más" antes de que concluya la operación Furia Épica, que inició el sábado y que según el propio presidente estadounidense podría alargarse durante cuatro semanas.

Sin embargo, prometió que hará lo posible para evitar nuevas bajas y aseguró que Estados Unidos "vengará sus muertes y asestará el golpe más duro a los terroristas" responsables.

Trump, que hizo campaña en 2024 con la promesa de mantener a Estados Unidos fuera de guerras prolongadas en el exterior, anunció el inicio de los ataques contra Irán la madrugada del pasado sábado y admitió que podría haber muertes estadounidenses.

El Comando Central del Ejército estadounidense (Centcom) anunció este domingo que al menos tres militares han fallecido y otros cinco han resultado gravemente heridos.

Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado una serie de ataques conjuntos contra Irán, en los que fueron asesinados el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989, y buena parte de la cúpula militar de la República Islámica.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, ha atacado a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Estados Unidos, donde este país mantiene bases militares.

Noticias relacionadas

La oposición demócrata denuncia no haber sido informada previamente del ataque y acusa al Gobierno de haber iniciado una guerra encubierta sin la autorización del Congreso, que tiene la potestad de aprobar una intervención bélica en el exterior.