Apagón récord en Cuba: el asedio petrolero de Estados Unidos lleva a máximos los cortes eléctricos

Cuba tendrá prolongados cortes eléctricos en todo el país este lunes, apagones que desconectarán a la vez cerca del 64 % de la isla en el momento de mayor demanda energética, un máximo histórico según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde enero ha elevado los apagones, paralizando por completo la economía y disparando el malestar social.

Noticias relacionadas

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.185 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.180 MW.