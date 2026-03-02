Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Guerra en Oriente Próximo

Varios aviones militares estadounidenses han sufrido accidentes, según Kuwait

El Ministerio de Exteriores afirma que la tripulación ha sobrevivido

Un avión militar estadounidense 'F-35C Lightning II', en una imagen de archivo.

Un avión militar estadounidense 'F-35C Lightning II', en una imagen de archivo. / Agencias

EFE

Madrid

El Ministerio de Exteriores kuwaití anunció este lunes que varios aviones militares estadounidenses sufrieron accidentes en su territorio y que su tripulación ha sobrevivido, informó la agencia estatal de noticias KUNA, sin especificar el número de incidentes ocurridos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El partido del Sporting de Gijón contra el Leganés se suspende por el fallecimiento de un aficionado en la grada y se jugará este lunes
  2. Así era el aficionado del Sporting de Gijón fallecido en El Molinón: albañil jubilado, socio de plata y vecino de Pola de Siero
  3. ¿Por qué se ha suspendido el partido entre el Sporting de Gijón y el Leganés en El Molinón, qué dice el protocolo de la RFEF y quiénes han tomado la decisión?
  4. El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
  5. Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
  6. Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: 'Es un equipo muy competitivo
  7. Multado con 200 euros por no tener la señal V-19, pese a colocar bien la baliza v-16: la guardia civil ya vigila a los conductores
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores

Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el vestido para bodas de primavera y verano más barato y elegante: de lino y disponible en tres colores

Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el vestido para bodas de primavera y verano más barato y elegante: de lino y disponible en tres colores

Otra carta del Principado a Óscar Puente pidiendo el fin del peaje del Huerna (ya van tres, y sin respuesta)

Otra carta del Principado a Óscar Puente pidiendo el fin del peaje del Huerna (ya van tres, y sin respuesta)

Esta es la letra que dirimirá los empates para escolarizar en Asturias

Rubén Porto, ovetense en Omán: "Vivimos con incertidumbre, no sabemos cómo van a transcurrir los días, espero que se rebaje la tensión geopolítica"

Rubén Porto, ovetense en Omán: "Vivimos con incertidumbre, no sabemos cómo van a transcurrir los días, espero que se rebaje la tensión geopolítica"

Tres muertos y 14 heridos en un posible atentado terrorista en Texas

Tracking Pixel Contents