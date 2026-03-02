El Congreso de EE.UU. publica los vídeos completos de la declaración de los Clinton sobre Epstein

El Congreso de EE.UU. publicó este lunes los videos íntegros de las declaraciones a puerta cerrada que brindaron la semana pasada el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El video de la declaración del expresidente tiene una extensión de 4:33 horas y fue colgado en el canal oficial de la Cámara de Representantes, mientras que el de Hillary Clinton tiene la misma duración.

Durante la grabación Clinton se muestra molesto al escuchar las preguntas de los congresistas y una de sus abogadas le coloca la mano sobre el hombro en repetidas ocasiones.

Según el material publicado, el exmandatario aceptó que viajó en el avión de Epstein a inicios de la década de los 2000 y que se trataba de un viaje de su fundación, previo a que el financista tuviera acusaciones penales por delitos sexuales.

La publicación de los videos íntegros de las declaraciones de Bill y Hillary Clinton responde a años de demandas de transparencia de parte de legisladores y de sectores de la opinión pública interesados en conocer todos los detalles de la investigación sobre Jeffrey Epstein.

Ambos testimonios, grabados durante sesiones a puerta cerrada con miembros del comité de la Cámara de Representantes que investiga el caso, permiten ver directamente a los exlíderes frente a preguntas de los congresistas sobre sus posibles vínculos con el financista vinculado al tráfico sexual de menores.

La difusión de las grabaciones se produjo tras la publicación de centenares de documentos y otros materiales del expediente de Epstein que el Congreso había ordenado hacer públicos en virtud de leyes de transparencia aprobadas el año pasado.

En los archivos difundidos por el Departamento de Justicia ha inicios de diciembre, se compartieron fotografías de Clinton en una piscina, otras abrazado con Epstein y algunas acompañado de mujeres con el rostro censurado.

Analistas políticos citados en medios locales señalan que la decisión de liberar las declaraciones completas se da en un momento de alta tensión política en Washington, donde el caso ha sido objeto de disputas partidistas.

Noticias relacionadas

Aunque las sesiones fueron privadas, la Cámara decidió colgar los videos en sus canales oficiales para que ciudadanos, periodistas y expertos puedan formarse su propio juicio sin depender únicamente de resúmenes de prensa o filtraciones.