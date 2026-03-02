España "baraja todas las opciones" para poder evacuar a los españoles atrapados por la guerra en Irán

España está preparando "todas las opciones" para poder sacar a los españoles en distintos países del Golfo y resto de Oriente Próximo que están siendo atacados con drones y misiles por Irán como represalia a los bombardeos iniciados por Estados Unidos e Israel. La mayor parte de los vuelos en la zona están siendo cancelados por seguridad, por lo que salir de esos países está siendo muy complicado.

Hay cerca de 30.000 compatriotas en los lugares que han sido objetivo de ataques iraníes en la zona: Israel, Jordania, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Omán y Arabia Saudí. El grueso de esa comunidad española en los países del Golfo está concentrada en Emiratos Árabes Unidos, con unos 13.000.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores y sus embajadas en Oriente Medio están barajando todas las opciones para poder evacuar tanto por vía terrestre como por vía aérea al mayor número de españoles que se encuentran bloqueados en la zona", aseguran fuentes del Ministerio. "Se trata de operaciones que pueden conllevar un número elevado de ciudadanos; solo en Emiratos se encuentran ahora mismo 13.000 españoles. Los espacios aéreos están en su mayoría cerrados y por vía terrestre las distancias son muy grandes. Desde Dubái hasta Riad, a modo de ejemplo, la distancia supera por carretera los 1.000 km; sin que además haya plena garantía de que a la llegada el espacio aéreo esté abierto".

En todo caso, el Ministerio de Asuntos Exteriores confirma que está "evaluando y barajando" todas las opciones de evacuación que tengan "garantías razonables de éxito de la operación". Igualmente, se está en contacto con las compañías aéreas para "aprovechar cualquier ventana de oportunidad" de que los vuelos comerciales se retomen y dar posibilidad de salida también por esa vía al mayor número posible de españoles.

"La mayor parte de los espacios aéreos están cerrados, muy especialmente el de Emiratos. Por eso no podemos pensar en estos momentos en repatriar por vía aérea a estos ciudadanos. Es lo mismo para todos los países del mundo", ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. "La situación es muy difícil para todas las embajadas y los ciudadanos en esa región, especialmente para la Embajada en Teherán, donde quedan unos 150 españoles, el embajador y el resto del servicio exterior".

El ministro ha advertido de que esta grave situación tiene "visos de durar bastante".

El pasado sábado, Estados Unidos e Israel atacaron unilateralmente y sin provocación la República Islámica de Irán. Asesinaron al máximo líder, el ayatolá Alí Jameneí. Como represalia, Irán lleva desde entonces lanzando misiles y drones contra los países de la zona donde hay bases militares estadounidenses: Emiratos Árabes Unidos, Catar, Bahréin, Omán, Kuwait, Arabia Saudí, Israel y Jordania. También ha alcanzado una base británica en Chipre, territorio europeo.

Europa ayudará en las eventuales evacuaciones

Por su parte, la Comisión Europea asegura que "está intensificando el apoyo a los esfuerzos de evacuación y repatriación de los Estados miembros", también "a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE y del Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias, en estrecha colaboración con las Delegaciones de la UE", según se puede leer en un comunicado de la institución de Bruselas tras la reunión de urgencia convocada por la presidenta Ursula von der Leyen de su colegio de comisarios

La Comisión también está "reforzando el seguimiento de los riesgos de interrupciones del transporte", especialmente en torno al estrecho de Ormuz y el mar Rojo, e intensificando la coordinación con aerolíneas, navieras y autoridades nacionales.

Exteriores convoca el embajador de Irán

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que el embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha sido convocado al Ministerio para trasladarle la "condena" del Gobierno a los ataques "injustificados" que ha llevado a cabo el régimen iraní contra países de Oriente Próximo así como Chipre en respuesta a la operación lanzada por Estados Unidos e Israel. Se trata de trasladarle el "rechazo y la condena" a esas "acciones injustificadas de Irán hacia los países de Oriente Medio" así como contra Chipre.

Durante la convocatoria, se exigirá al embajador iraní "que cesen inmediatamente" y se le recordará que "también ponen en peligro a los ciudadanos españoles que se encuentran en la región en estos momentos", unos 30.000. El propio embajador ha confirmado en rueda de prensa en Madrid que ha recibido la convocatoria.

En una entrevista posterior en 'LaSexta', recogida por Europa Press, Albares ha dicho que por ahora no prevé convocar al nuevo embajador estadounidense, Benjamin León. "En estos momentos no nos lo planteamos", ha respondido.

No obstante, ha insistido en que el ataque contra Irán junto a Israel "es una acción unilateral fuera de cualquier acción colectiva que no tiene encaje en la Carta de las Naciones Unidas". Además, ha recalcado que "España no participa" y ha aclarado que no tenía información antes de que se produjera.

En cuanto al ataque sufrido por Chipre, después de que un dron haya impactado en una base británica en el país, y si el hecho de que haya sido atacado un país de la UE puede cambiar la postura adoptada por los Veintisiete, el ministro ha trasladado durante sus declaraciones en el Ministerio "toda la solidaridad" a la isla y ha sostenido que "el posicionamiento tiene que ser claro".