Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia alcanza infraestructura portuaria de la región de Odesa en un nuevo ataque sobre Ucrania

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

  1. El partido del Sporting de Gijón contra el Leganés se suspende por el fallecimiento de un aficionado en la grada y se jugará este lunes
  2. Así era el aficionado del Sporting de Gijón fallecido en El Molinón: albañil jubilado, socio de plata y vecino de Pola de Siero
  3. ¿Por qué se ha suspendido el partido entre el Sporting de Gijón y el Leganés en El Molinón, qué dice el protocolo de la RFEF y quiénes han tomado la decisión?
  4. El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
  5. Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
  6. Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: 'Es un equipo muy competitivo
  7. Multado con 200 euros por no tener la señal V-19, pese a colocar bien la baliza v-16: la guardia civil ya vigila a los conductores
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores

Milei abre el año legislativo en Argentina entre insultos, anuncios de reformas y alianza con EEEUU

Últimas horas: aprovecha esta oferta flash y consigue todo un año de suscripción a LA NUEVA ESPAÑA por 20 euros

El gijonés Alex Salu, director del cortometraje de animación "Gilbert" y ganador de un Goya: "En un mundo con sed de inmediatez, es importante disfrutar del proceso creativo"

Moeve Fútbol Zone 1x15: Análisis de la jornada con bloque especial de fútbol femenino

