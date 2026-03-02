Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia derriba 172 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron 172 drones ucranianos durante la pasada noche, según informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.
"Durante la pasada noche desde las 23:00 hora de Moscú (20:00 GMT) del 1 de marzo hasta las 07:00 hora de Moscú (04:00 GMT) las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 172 drones ucranianos de ala fija", indicó el mando militar ruso en Telegram.
Los mayores ataques fueron repelidos sobre el mar Negro (67) y la sureña región de Krasnodar (66).
Al menos cinco muertos en ataques rusos en Ucrania
Al menos cinco personas han muerto en las últimas horas en ataques rusos sobre territorio ucraniano, concretamente en Jersón y Dnipropetrovsk, según el último balance de las autoridades ucranianas.
Cuatro de las muertes corresponden un bombardeo ruso sobre la localidad de Korabelni, en la provincia de Jersón, según ha informado el gobernador militar de Jersón, Oleksander Prokudin.
"En torno a las 13.20 horas los terroristas rusos han bombardeado el distrito de Korabelni, en Jersón. Tres personas han muerto como consecuencia de los ataques enemigos", ha publicado Prokudin en un primer momento. Más tarde, ha informado de que entre los fallecidos hay dos mujeres de 85 y 63 años edad que estaban cerca de la entrada de su domicilio.
El sistema energético ucraniano sobrevive al brutal invierno de los ataques rusos
Ucrania emerge del invierno más difícil de su historia reciente con su sistema energético gravemente dañado por los ataques aéreos rusos, pero aún operativo, mientras el tiempo mejor alivia la carga sobre la infraestructura y levanta el ánimo de una población agotada.
Varias semanas después de que la mayoría de los hogares se vieran limitados a sólo unas pocas horas de electricidad al día, en medio de un frío intenso que cayó a -20 grados Celsius e incluso más, los cortes de energía persisten en gran parte del país.
Los residentes de Kiev, Odesa, Járkov y otras ciudades del centro, sur y este del país siguen pasando hasta 18 horas diarias sin electricidad, con una situación que varía según el distrito. Sólo en Kiev, más de 1.100 edificios de apartamentos siguen sin calefacción centralizada.
Sin embargo, el sentimiento predominante en el primer día primaveral es que lo peor probablemente ya haya pasado, ya que el intento de Rusia de colapsar el sistema energético parece haber fracasado una vez más.
Ghana afirma que 55 de sus ciudadanos han muerto tras sumarse a las filas rusas durante la invasión de Ucrania
Las autoridades de Ghana han confirmado este viernes que 55 de sus ciudadanos han muerto en combates en el marco de la invasión de Ucrania tras ser reclutados por el Ejército de Rusia, de un total de 272 que se calcula que han participado desde que comenzó la guerra hace ya más de cuatro años.
Durante su visita a Ucrania, el ministro de Exteriores ghanés, Sam Okudzeto Ablakwa, ha lamentado que estos ciudadanos "se hayan visto arrastrados a este conflicto armado por parte de redes de tráfico de personas".
"Esto es deprimente y terrorífico", ha aclarado, al tiempo que ha cifrado en dos los prisioneros de guerra ghaneses. "Como Gobierno responsable, no podemos mirar para otro lado ante estas estadísticas. No son solo números, representan vidas humanas y la esperanza de muchas familias ghanesas", ha aclarado.
Envían a prisión al jefe del servicio de Seguridad en Yitomir en el marco de la purga anunciada por Zelenski
El Tribunal Supremo Anticorrupción de Ucrania ha decretado este viernes prisión preventiva durante los siguientes 60 días bajo una fianza de casi siete millones de grivnas (cerca de 140.000 euros) para Volodimir Kompanichenko, jefe de la delegación del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en Yitomir.
Kompanichenko fue detenido el miércoles junto al comandante de la Fuerza Aérea, Andri Ukrainets, el mismo día en el que el presidente Volodimir Zelenski anunció una "depuración" de los servicios de Seguridad del país de aquellos funcionarios "cuyos intereses no son los de Ucrania".
Hungría afirma que Ucrania sólo traería corrupción y guerra si entra en la Unión Europea
El ministro húngaro de Exteriores, Péter Szijjártó, calificó este viernes de "broma pesada" que la Unión Europea, a la que Hungría pertenece, quiera incorporar a Ucrania, un país al que calificó como el más corrupto de Europa.
"Serbia fortalecería a la UE, contribuiría a su desarrollo y también a la paz en el continente. Mientras, los ucranianos quieren traer la guerra, cereales de mala calidad y la mafia ucraniana a la Unión Europea", declaró Szijjártó en rueda de prensa en Belgrado junto con la ministra de Economía serbia, Adrijana Mesarovic.
Un manual sobre los drones llegará pronto a las escuelas rusas
Un manual sobre los drones estará disponible pronto en las escuelas rusas, señala este viernes el portal Fontanka. El libro está dedicado al diseño de los vehículos no tripulados y la elección de ese campo como carrera profesional.
El manual se difundirá en las escuelas entre alumnos del 10 y 11 grado, de entre 16 y 17 años. Actualmente, varias universidades rusas ofrecen a los estudiantes la posibilidad de profundizar en la construcción y el manejo de drones.
Según datos oficiales, Rusia fabrica unos 4.000 aparatos no tripulados cada día, una cifra que aumentó considerablemente tras el inicio de la campaña militar en Ucrania.
Ucrania reitera que "es inútil" en estos momentos hablar de elecciones presidenciales
Las autoridades ucranianas han vuelto a descartar la posibilidad de celebrar elecciones mientras continúe la guerra, respondiendo así una vez más a las demandas de quienes cuestiona la legitimidad del presidente, Volodimir Zelenski, entre ellos su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien lo ha planteado varias veces.
"Hablar de elecciones en las circunstancias actuales es inútil", ha valorado el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Kirilo Budanov, en una entrevista al diario libanés 'Al Modon', en la que ha descartado también una convocatoria en caso de que se decrete un alto el fuego.
Zelenski cree que existe la posibilidad de poner fin a la guerra antes de las elecciones de noviembre de EEUU
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este viernes que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebran en noviembre en Estados Unidos.
"Ahora creo que tenemos una oportunidad", ha valorado el presidente ucraniano en una entrevista para Sky News, en la que ha subrayado que los acontecimientos del próximo año, si existe "la oportunidad de terminar la guerra antes de otoño", dependerán de lo que ocurra "estos meses".
Rumanía emite alertas a sus ciudadanos ante un repunte de los incidentes con drones rusos cerca de la frontera
Las autoridades de Rumanía han emitido alertas a sus ciudadanos durante los últimos días ante un repunte de los incidentes con drones del Ejército ruso cerca de la frontera con Ucrania, uno de los cuales entró el jueves "brevemente" en el espacio aéreo rumano al norte de la ciudad de Sulina.
El Ministerio de Defensa rumano ha indicado este viernes en un comunicado que en un "nuevo ataque de Rusia contra los puertos de Ucrania en el Danubio, los sistemas de radares rumanos han detectado un dron en espacio aéreo ucraniano que se dirigía hacia la ciudad rumana de Tulcea".
