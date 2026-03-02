555 muertos en dos días
Irán rechaza negociar con EEUU y extiende sus ataques por Oriente Próximo
La Media Luna Roja iraní cifra en 555 los muertos en el país persa en los dos primeros días de ataques de Estados Unidos e Israel
Irán no ha iniciado la guerra contra EEUU e Israel, y no se muestra dispuesta tampoco a terminarla. Así se desprende de las palabras, este lunes, de altos cargos de la República Islámica —los que aún siguen con vida, después del asesinato de gran parte de la cúpula militar y política iraní, incluido el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí—, que se han enrocado en continuar en un conflicto al que toda la región se ha visto arrastrada.
Dentro de Irán, menos 555 personas han muerto a causa de los bombardeos de Israel y Estados Unidos desde el sábado por la mañana, según ha asegurado la Media Luna Roja iraní, cuyo recuento no diferencia militares de civiles. De los 555, según esta organización —afiliada a la Cruz Roja Internacional—, al menos 175 murieron en un bombardeo contra una escuela primaria de niñas en la localidad de Manab. Se desconoce la identidad de los demás supuestos muertos, mientras Tel Aviv y Washington aseguran estar atacando posiciones de la Guardia Revolucionaria, defensas antiaéreas y fuerzas gubernamentales por toda Irán.
Fuera de Irán y hasta la fecha, al menos nueve personas murieron por un bombardeo iraní contra Jerusalén, además de tres soldados estadounidenses. Este lunes, tres cazas F-15 de EEUU han sido derribados en territorio de Kuwait por fuego amigo, ha confirmado el propio Estados Unidos. Todos los tripulantes han resultado vivos.
Los países del Golfo se han convertido de esta forma en la vanguardia de un conflicto que han intentado evitar en todo momento. Qatar, el país de la región que antiguamente gozaba de mejores relaciones con Irán, ha prometido incluso que responderá militarmente a los bombardeos que Doha ha recibido durante los últimos días.
Este lunes, de hecho, el aeropuerto de la capital qatarí —uno de los más transitados del mundo— ha sido atacado por drones iraníes. Qatar ha asegurado haber conseguido repeler el ataque, según ha asegurado un portavoz del Ministerio de Exteriores del país árabe.
"Las falsas esperanzas del presidente estadounidense, Donald Trump, han arrastrado a toda la región a una guerra innecesaria. Y ahora se le ve preocupado por más muertes de ciudadanos estadounidenses. Sí, es realmente triste que esté sacrificando dinero y sangre estadounidenses para dar alas a las ambiciones expansionistas e ilegítimas del primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu", ha declarado este lunes el líder del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijaní.
Larijaní, tras la muerte de Jameneí, se ha convertido en el hombre fuerte del país persa, junto con un triunvirato interino conformado por el presidente del país, Mesud Pezeshkian, el jefe de la Justicia, Gholam-Hossein Mohseni Ejeí, y el clérigo y antiguo hombre cercano a Jameneí Alireza Arafi.
Ataque a una central nuclear
Mientras Israel expande la guerra al Líbano —con ataques contra Hizbulá, milicia aliada de Irán—, el país persa ha asegurado este lunes que su base nuclear de Natanz ha sido objetivo de bombardeos durante los últimos días.
Natanz, junto con las centrales de Fordow e Isfahan, ha sido el epicentro del programa nuclear iraní, que en los últimos años ha llegado a enriquecer uranio a niveles cercanos a los necesarios para desarrollar la bomba atómica.
Ese paso final, sin embargo, nunca fue dado por una República Islámica que buscaba usar ese enriquecimiento a enormes niveles como arma negociadora con Washington. Esas conversaciones han ahora fallado, a pesar de que Trump aseguró este domingo estar dispuesto a volver a hablar. El ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi, se ha pronunciado este fin de semana en el mismo sentido.
Pero los mensajes que salen de Irán son cruzados. "No negociaremos con Estados Unidos", ha dicho, tajante, Larijani este lunes. Turquía y Omán, países que han intentado mediar en el pasado, buscan rescatar una vía, la diplomática, que parece aún muy lejana.
Suscríbete para seguir leyendo
- El partido del Sporting de Gijón contra el Leganés se suspende por el fallecimiento de un aficionado en la grada y se jugará este lunes
- Así era el aficionado del Sporting de Gijón fallecido en El Molinón: albañil jubilado, socio de plata y vecino de Pola de Siero
- ¿Por qué se ha suspendido el partido entre el Sporting de Gijón y el Leganés en El Molinón, qué dice el protocolo de la RFEF y quiénes han tomado la decisión?
- El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: 'Es un equipo muy competitivo
- El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
- Multado con 200 euros por no tener la señal V-19, pese a colocar bien la baliza v-16: la guardia civil ya vigila a los conductores