Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasnNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel sigue atacando de forma simultánea Teherán y Beirut

Trump alardea de tener un "suministro ilimitado" de armas: "Las guerras pueden ser luchadas para siempre"

Arabia Saudí confirma que la embajada estadounidense en Riad ha sufrido un ataque con drones y Washington pide a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

R. Gargoi / J. Quintana

La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel entra en su cuarto día tras una nueva oleada de bombardeos cruzados en la región, marcada por el ataque contra la embajada de EEUU en Riad, mientras el conflicto se va expandiendo por toda la región del golfo Pérsico y amenaza con llegar al Líbano e incluso al Mediterráneo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

