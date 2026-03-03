Trump asume que los ataques en Irán están matando a posibles nuevos líderes

Cuatro días después de iniciar junto a Israel el ataque a Irán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto este martes a hablar del cambio de régimen en Teherán, pero lo ha hecho con una declaración que expone las dificultades, retos y controversias de ese relevo.

“La mayoría de la gente en la que habíamos pensado está muerta. Ahora tenemos otro grupo, quizá estén muertos también, según informaciones”, ha dicho Trump en referencia a ataques de Israel dirigidos al consejo que votaba la sustitución del ayatolá Alí Jameneí. “Así que tenemos una tercera ola que llega. Muy pronto no vamos a conocer a nadie”, ha asumido con inusitada franqueza.

Trump hablaba en la Casa Blanca, donde ha recibido al canciller alemán Friedrich Merz y, entre otras cosas, se ha lanzado a un ataque feroz y amenazante a España. Era la primera vez que respondía preguntas directas de numerosos periodistas, tras tres días dando solo entrevistas individuales y mensajes en redes sociales.

Sus referencias a complicaciones respecto al potencial cambio de régimen en Irán no han quedado en esas palabras sobre la muerte de posibles líderes bajo las bombas. El mandatario estadounidense ha sido más que tibio también en su apoyo a Reza Pahlavi, el hijo del derrocado shah.

“Parece una persona muy agradable”, “a alguna gente le gusta”, ha dicho Trump sobre Pahlavi, pero luego ha considerado una opción más "apropiada" “alguien que está allí (dentro de Irán) y que actualmente es popular, si existe esa persona”, "Tenemos gente así, alguien más moderado"., ha dicho también.

Aunque Trump en los dos primeros días desde que inició el ataque a instado a los propios iraníes a levantarse contra el régimen y tomar su gobierno, este martes pronunciaba en el Despacho Oval palabras que dejan traslucir su plena intención de determinar quién debe tomar las riendas del país. Y cuando le han preguntado cuál es el peor escenario para el que se ha preparado en este conflicto ha respondido: “Sería que hagamos esto y tome el relevo alguien tan malo como el anterior. Es algo qué podría pasar y no queremos que eso pase. Probablemente lo peor sería en cinco años darte cuenta de que has puesto a alguien que no es mejor”.

Baile de motivaciones

En las declaraciones de este martes en la Casa Blanca, y en una de las múltiples declaraciones contradictorias que el presidente y miembros de su gobierno han dado sobre la motivación para lanzar el ataque, Trump ha asegurado que Irán iba a atacar a Israel y dio un golpe preventivo para evitarlo, pero cuando alguien le ha preguntado si Israel forzó su implicación ha replicado “en todo caso yo forcé la mano a Israel”.

Son palabras que contrastan con las que pronunció el lunes el secretario de Estado, Marco Rubio, que dijo antes de reunirse con un grupo de congresistas que Israel estaba a punto de atacar Irán y que Teherán habría atacado en represalia a fuerzas de EEUU, tildando eso como la supuesta amenaza inminente.

En una carta enviada este martes al Congreso, y concretamente al presidente pro-tempore del Senado, Trump ha asegurado que EEUU atacó para avanzar sus intereses nacionales y “en autodefensa colectiva de aliados regionales, incluyendo Israel”.

Escolta militar en Ormuz y aval a seguros marítimos

El mandatario ha dicho en la carta al Congreso también que “no es posible en este momento conocer el alcance y duración de las operaciones militares que pueden ser necesarias”. Es una admisión de la posibilidad de un conflicto prolongado, que sigue a declaraciones del lunes hablando de un calendario de acciones bélicas de “cuatro o cinco semanas” y sin descartar el despliegue de tropas sobre el terreno que ya desataron caídas en los mercados y han hecho que se dispare el precio del petróleo.

En el Despacho Oval Trump ha tratado de minimizar los miedos sobre el coste del crudo y se ha mostrado convencido públicamente de que “tan pronto como esto acabe esos precios van a caer”, incluso, en su opinión, “por debajo de donde estaban antes”. El temor de su gobierno a altos precios sostenidos, no obstante, ha llevado a la Casa Blanca a considerar opciones como dar apoyo militar a buques petroleros y de transporte de gas para cruzar el estrecho de Ormuz . Trump, que tenía este martes previstas reuniones con sus secretarios de Tesoro y Energía, ha anunciado en un mensaje en Truth Social que esa escolta empezará "si es necesario" "tan pronto como sea posible" y que su Administración avalará los seguros que necesitan los barcos para navegar por el estrecho.

Evacuaciones

La situación agravada en toda la región ha llevado también al Departamento de Estado a recomendar a estadounidenses salir de 14 países, citando “graves riesgos de seguridad”. Los países en la lista son: Irán, Israel, Arabia Saudí, Qatar y EAU, Bahrain, Egipto,, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Siria, Yemen y los territorios palestinos.

Un portavoz de estado, además, ha informado con un mensaje en redes sociales que están buscando fletar vuelos militares y de charter para evacuar a estadounidenses de la región.