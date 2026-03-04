El conflicto entre EEUU y China salpica al relevo presidencial en Chile y provoca la ruptura entre Boric y Kast

Los relevos presidenciales han tenido en Chile el signo de un apego institucional adornado con signos de cordialidad. Sucedió cuando Michelle Bachelet cedió su lugar al magnate Sebastián Piñera en dos oportunidades. El presidente de derechas hizo lo mismo con el joven izquierdista Gabriel Boric. Ese rito, respetado con esmero, acaba de resentirse. El traspaso de mando entre Boric y el ultraderechista José Antonio Kast tuvo un quiebre que excede la ideología de cada uno de ellos para convertirse en un campo más de la disputa entre Estados Unidos y China. Kast dio por terminado el proceso de coordinación con el Gobierno saliente luego de una tensa reunión con Boric en el Palacio de la Moneda a partir de divergencias relacionadas con un proyecto de cable submarino que debería unir a la ciudad chilena de Valparaíso con Hong Kong. Se trata de una obra de envergadura entre dos países que vienen de celebrar las dos décadas de su tratado de libre comercio, y que cuenta con la participación de importantes empresas del gigante asiático. China es el principal socio comercial de Chile y la profundización de esos vínculos no es tolerada por la administración de Donald Trump.

Kast debe tomar posesión el 11 de marzo. El proceso ya está marcado por roces inéditos con el Gobierno saliente. Hay que remontarse a la salida de la dictadura, en 1990, para encontrar un monento de tanta tensión institucional. El cable submarino forma parte de una estrategia de conectividad digital y diversificación de rutas de datos, pero es a la vez el escenario de una competencia tecnológica entre Pekín y Washington en un momento donde todos los conflictos internaciones, de Venezuela a Irán, tienen en un punto como trasfondo el enfrentamiento entre ambas potencias. EEUU ha impuesto restricciones de visado al ministro chileno de Transportes, Juan Carlos Muñoz, al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y otros funcionarios, por "erosionar la seguridad regional en nuestro hemisferio". Nunca una autoridad chilena había sido objeto de una medida de esa naturaleza desde la recuperación de la democracia, en 1990. Boric calificó esa medida de “arbitraria, unilateral y sorpresiva”.

El ministro de Exteriores, Alberto Van Klaveren, dijo al embajador estadounidense Brandon Judd que por el momento la iniciativa bilateral no había sido aprobada y que estaba en evaluación. En rigor, se había suscrito un decreto que luego fue anulado por supuestos errores técnicos.

Antes de asumir su cargo, Kast viajará a Estados Unidos como participante del foro Shield of The Americas que tiene abierta simpatía por el trumpismo. El ultraderechista no quiso presentarse allí sin dejar sentada previamente su disidencia con el tema del cable submarino. Y eso ocurrió en medio de una nueva reunión entre Boric y su sucesor que terminó abruptamente. De acuerdo con el actual mandatario, Kast le exigió que se retractara de sus declaraciones respecto de una conversación telefónica previa durante la cual la actual autoridad ejecutiva le habría informado sobre advertencias de Estados Unidos frente al avance del proyecto. Boric rechazó esa petición y su interlocutor "decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran". Los asesores de Kast admitieron la existencia de la anterior conversación, pero relativizaron su contenido.

Un recelo antiguo

La participación de China Mobile en un proyecto de semejante alcance no hizo más que reactualizar antiguos recelos de Washington en lo que respecta a la complementariedad económica entre Pekín y Santiago de Chile. EEUU ya se había opuesto a una iniciativa similar en 2019, mientras gobernaba Piñera. Siete años más tarde, la Casa Blanca ha encontrado condiciones más favorables para frenar esa obra a partir de la llegada a La Moneda de un jefe de Estado decidido a alinearse de manera incondicional con Washington. "Lamento profundamente que el presidente electo, José Antonio Kast, haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos", escribió Boric en X. "Chile merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda. Por eso, reitero mi disposición y de todo mi Gobierno de continuar las conversaciones acordadas de traspaso con temas tan importantes como políticas de infancia, hacienda, comisión de Paz y Entendimiento, migración y todo el que sea necesario".

De acuerdo con el portal El Mostrador, el conflicto derivado del cable submarino no se agota con el actual mandato. Si Kast decide seguir a EEUU y frenar el proyecto "enviará una señal clara de prioridad estratégica hemisférica. Pero el costo podría sentirse en el sector exportador y en las expectativas de inversión asiática". Chile exportó a China en 2025 por 3.500 millones de dólares, un 1,32% más que el año precedente. La inversión acumulada de empresas chinas en Chile superó los 1.600 millones millones de dólares.