Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU asegura haber destruido 17 barcos militares iranís y centenares de misiles balísticos

Arabia Saudí intercepta nueve drones en medio de ataques de Teherán contra su país, Kuwait y Catar

Reino Unido alerta de un "ataque" contra buque frente a Emiratos Árabes

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel y Estados Unidos continúan bombardeando instalaciones y edificios del Gobierno en Irán, que no ha parado de lanzar oleadas de drones y misiles contra Israel y los países del Golfo Pérsico desde que estalló el conflicto el sábado. La Media Luna Roja iraní elevó el martes a 787 la cifra de muertos por los ataques.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

