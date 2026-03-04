Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU asegura haber destruido 17 barcos militares iranís y centenares de misiles balísticos

Merz dice que recordó a Trump que no puede castigar a España al ser miembro de la UE

El canciller alemán Friedrich Merz, dijo este martes tras su cita con el presidente estadounidense, Donald Trump, que recordó al mandatario de Estados Unidos que España es parte de la Unión Europea (UE) y que los acuerdos comerciales con los europeos se hacen teniendo en cuenta la realidad comunitaria.

"Le dije que España es parte de la Unión Europea y que como tal, cuando negociamos un acuerdo sobre aranceles con los Estados Unidos, lo hacemos juntos o no lo hacemos, y no hay modo de tratar especialmente mal a España", señaló Merz en unas declaraciones a la prensa alemana antes de volver a Berlín desde Washington.

"Si llegamos a un acuerdo, ahí pertenece también España", abundó el canciller al aludir a los comentarios de Trump en el Despacho Oval sobre un posible castigo comercial a Madrid.