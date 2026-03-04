La Casa Blanca asegura que España "ha aceptado cooperar militarmente con EEUU" y el Gobierno lo niega

La Casa Blanca ha asegurado este miércoles que el Gobierno español ha acordado cooperar con el Ejército estadounidense después de que el presidente, Pedro Sánchez, se reafirmase en su posición de no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación contra Irán, alegando que no van a ser "cómplices" de algo que es "malo para el mundo" simplemente por el "miedo a represalias". Fuentes de Moncloa trasladan que no ha habido ninguna interlocución y desmienten la supuesta cooperación.

"Falso", replican con rotundidad desde el Ejecutivo para añadir que "no hemos hablado nada con ellos". El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha desmentido también a la Casa Blanca durante una entrevista en la 'Cadena Ser': “Nuestra posición de ‘no a la guerra’ sigue siendo absolutamente clara y contundente”. "Lo desmiento tajantemente", replicó para argumentar que la posición del Gobierno sobre la guerra en Oriente Medio y el bombardeo en Irán "no ha cambiado ni una coma".

Por otra parte, el titular de Exteriores ha ratifcado que las bases de Rota y Morón no van a ser utilizadas por EEUU para esta guerra, limitándolas a "cualquier operación siempre con el marco de la carta de las Naciones Unidas".

"Tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el Ejército estadounidense. Por lo que sé, se está coordinando (esta cuestión) con sus homólogos en España", ha explicado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa. Asimismo, ha señalado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera "que todos los aliados" cooperen en dicha misión, asegurando que Irán "no solo amenaza a Estados Unidos", sino también al continente europeo.

Esta misma mañana, Pedro Sánchez elevó su rechazo al ataque durante una declaración institucional al pasar de condenarlo a "exigir el cese de las hostilidades". "No seremos cómplices de algo que es malo para el mundo y contrario a nuestros valores e intereses simplemente por miedo a las represalias".

"Recursos diplomáticos y materiales"

La puerta a colaborar que abrió el jefe del Ejecutivo fue con "todos los países de la región" que abogan por la paz y por el cumplimiento de la legalidad internacional, "que son dos caras de la misma moneda, apoyándoles con los recursos diplomáticos, también materiales que se requieran". Socios europeos como Francia y Grecia han enviado material defensivo a Chipre tras el ataque de Irán a una base de Reino Unido.

Noticias relacionadas

Tratando en todo momento de equilibrar las críticas tanto al ataque de EEUU e Israel como al régimen "represor" de los ayatolás, entonó un triple "no" para sostener la posición de España ante este conflicto: "No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. No a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de bombas. No a repetir los errores del pasado". Un "desastre", según lo calificó, del que no saldría un orden internacional más justo, sino "más incertidumbre económica y subidas del precio del petróleo y del gas".