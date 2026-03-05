Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán

Un dron tipo Shahed que en la madrugada del lunes alcanzó la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica Akrotiri en Chipre no fue lanzado desde Irán, confirmó este jueves el Gobierno británico.

Un portavoz dijo que la investigación inicial de las partes del aparato recuperadas indican "que se trató de un dron tipo Shahed, que no fue lanzado desde Irán", y que impactó antes de que el primer ministro, Keir Starmer, autorizara el uso por Estados Unidos de las bases británicas con fines defensivos.

La fuente señaló que el dron alcanzó un hangar del aeródromo -y no una pista, como se afirmó previamente- y que causó "daños mínimos", sin provocar víctimas.

El ministro británico de Defensa, John Healey, se encuentra este jueves en Chipre, donde se reúne con su homólogo chipriota y con el personal militar destinado a las dos bases británicas en la isla, la de Akrotiri, situada cerca de Limassol, que fue parcialmente desalojada tras ser atacada, y la de Dhekelia, próxima a Larnaca.

La visita se produce en medio de críticas al Gobierno laborista por su lenta respuesta frente al impacto del pasado lunes, al que siguieron otros ataques con drones que fueron interceptados, mientras que países europeos como Francia enviaron rápidamente efectivos para la defensa.

La líder conservadora británica, Kemi Bandenoch cuestionó a Starmer por no sumarse formalmente a la ofensiva contra Irán iniciada el sábado por Estados Unidos e Israel, al considerar que estaría justificado por el presunto ataque iraní a Akrotiri, que finalmente se confirma que no procedió de Teherán.

Starmer reiteró el miércoles que Londres no se unirá formalmente a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el pasado sábado si no existe una base legal y un plan viable, pero sí autorizó el domingo el uso por parte de EE.UU. de bases británicas con fines defensivos.

Además de aviones y helicópteros con capacidades antidrones, el Reino Unido prevé enviar a Chipre el destructor HMS Dragon, que cuenta con defensas antiaéreas, pero no se espera que pueda zarpar hasta la próxima semana.

El ministerio de Defensa informó en un parte militar que durante la pasada noche cazas Typhoon de la RAF y F-35B continuaron operaciones aéreas defensivas en todo Oriente Medio con el apoyo de aviones Voyager de reabastecimiento en vuelo, "en defensa de los intereses británicos y de sus aliados".

Precisó también que helicópteros Wildcat de la Marina Real -armados con misiles Martlet capaces de neutralizar amenazas aéreas- llegarán a Chipre en los próximos días.