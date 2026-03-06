Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski ofrece al príncipe heredero de Kuwait la experiencia de Ucrania contra los drones iraníes

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha mantenido este miércoles una conversación telefónica con el príncipe heredero de Kuwait, Sabá Jaled al Sabá, a quien le ha trasladado el ofrecimiento de compartir la experiencia de las fuerzas ucranianas para contrarrestar los ataques de los drones iraníes.

"Es esta herramienta de terror la que Irán entregó a Rusia para asesinar a ucranianos, y es nuestro pueblo quien sabe cómo contrarrestarla mejor", ha destacado Zelenski al informar de la llamada en sus redes sociales.

"Hemos hablado sobre cómo nuestra experiencia puede ayudar a proteger vidas en Kuwait. Hemos acordado mantener las consultas pertinentes", ha hecho saber el presidente ucraniano, quien en un mensaje posterior ha confirmado el interés de otros países del Golfo por hacer uso de estos conocimientos.