Trump dice que solo aceptará una "rendición incondicional" de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que las dos condiciones inapelables que Irán tiene que cumplir para firmar un acuerdo de paz son su rendición sin ningún tipo de condiciones y la elección de un líder que satisfaga los deseos de la Administración norteamericana.

"No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional y tras la elección de un gran líder aceptable", ha proclamado este viernes.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump ha asegurado que la paz con Irán conllevará el inicio de una época de esplendor para ese país, en línea con otros mensajes similares que ha proclamado sobre zonas de conflicto, como Gaza.

Mnesaje de Donald Trump en la red social 'Truth Social' / Redacción

"Nosotros, y muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, para que sea, económicamente, más grande, mejor y más fuerte que nunca", ha declarado Trump.

"Irán va a tener un gran futuro", ha remachado el presidente de EEUU antes de concluir su mensaje con una particular versión de su lema ideológico por excelencia: "Hagamos a Irán grande de nuevo (MIGA)".