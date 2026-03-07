Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán lanza una nueva ola de ataques aéreos contra Tel Aviv y otros territorios

Arabia saudí dice haber interceptado un misil y cuatro drones en su territorio

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

PI STUDIO

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

La guerra contra Irán cumple una semana sin signos de que la campaña de bombardeos de Trump y Netanyahu vaya a parar, y con un recrudecimiento, en particular contra Teherán, que por su parte continua también atacando objetivos estadounidenses en la región. Las alarmas antiaéreas siguen sonando en Israel por los misiles y drones de Irán y Líbano, aunque con menos frecuencia que al principio de la ofensiva, mientras en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania sigue el goteo de muertos y heridos por ataques de militares y colonos.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

