Tras la amnistía
Excarcelada la hispanovenezolana Ángela Expósito tras siete años en prisión en Venezuela
Las ONG confirman su liberación en aplicación de la ley de amnistía
Cumplía una condena de 24 años de prisión por un atentado con drones contra Nicolás Maduro
EP
La activista hispanovenezolana Ángela Expósito ha sido excarcelada, aunque con medidas cautelares, tras permanecer siete años en una prisión de Venezuela. Su liberación se ha producido al serle aplicada la ley de amnistía recientemente promulgada por el país latinoamericano.
Tanto Vente Venezuela, el movimiento de la líder opositora María Corina Machado, como la ONG Realidad Helicoidal han confirmado la excarcelación de Expósito, entre rejas desde septiembre de 2018 tras ser acusada de participar en lo que el entonces Gobierno de Nicolás Maduro denunció como un intento de magnicidio con drones contra el presidente venezolano ese año, y que dejó siete heridos. Fue condenada en agosto de 2022 a 24 años de prisión por terrorismo y asociación para delinquir. Dos años después, el Tribunal de Casación ratificó la condena.
Cabe recordar que el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha estimado este jueves en más de 7.300 las personas que han obtenido la "libertad plena" gracias a la ley de amnistía, aprobada el pasado 20 de febrero y que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999.
"A día de hoy, 7.365 personas que habían estado privadas de libertad o sometidas a algún tipo de medida sustitutiva de la privación de libertad han recibido la libertad plena", ha indicado en declaraciones a la prensa a la salida de la Asamblea Nacional. El Gobierno venezolano ha liberado en lo que va de año a cuatro presos nacidos en España y a 11 ciudadanos hispanovenezolanos.
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
- Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
- Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
- Habla del dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado