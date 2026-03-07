Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

  1. Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
  2. Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
  4. Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
  5. Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin
  6. Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
  7. Habla del dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
  8. La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera

Colas kilométricas en Action por su nueva maleta de mano que cuesta menos de 17 euros

No, la empresa no te puede obligar a coger determinados días de vacaciones: lo explica el abogado laboratista Juanma Lorente

Trabajo lo confirma: no puedes hacer horas extra aunque estén pagadas por la empresa

Pajares homenajea a Gelito, uno de sus “galgos”

Juan del Val, conmocionado por las amenazas recibidas: "¿Qué es esto?"

Sube el precio del butano: esto es lo que va a costar una bombona con los nuevos precios

La realidad tras las máquinas de monedas que te convierten la calderilla en billetes en supermercados y centros comerciales

El boe lo confirma: el último cambio de hora llegará a finales de este mes

