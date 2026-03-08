Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Al menos 25 muertos en ataques israelíes en el sur del Líbano y Beirut

Teherán no volverá a bombardear a sus vecinos regionales, pero se reserva el derecho a contraatacar

El presidente estadounidense afirma que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque "muy duro" contra la República Islámica

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

PI STUDIO

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Irán pone fin a los siete días de luto que han mantenido el país detenido y las calles desiertas por la muerte de Alí Jameneí, mientras continúan los bombardeos de Trump y Netanyahu y crecen las presiones para que se anuncie un nuevo líder supremo. Entre tanto, Israel divide sus esfuerzos militares en una creciente campaña terrestre y aérea contra el Líbano mientras bombardea Teherán y, en sus fronteras, trata de frustrar los ataques con misiles iraníes y del pais vecino que tienen aciudades como Tel Aviv o Haifa en alerta.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
  2. Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
  3. La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
  4. La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional
  5. Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
  6. Habla el dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
  7. Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar

María Luisa Ferrerós, neuropsicóloga infantil: "Un plátano con nueces es la merienda perfecta para el desarrollo cerebral y emocional de tu hijo"

María Luisa Ferrerós, neuropsicóloga infantil: "Un plátano con nueces es la merienda perfecta para el desarrollo cerebral y emocional de tu hijo"

Operarios municipales empiezan a acondicionar las zonas verdes de La Corredoria

Operarios municipales empiezan a acondicionar las zonas verdes de La Corredoria

Solo hoy: un año de suscripción a LA NUEVA ESPAÑA por 25 euros

Solo hoy: un año de suscripción a LA NUEVA ESPAÑA por 25 euros

Revuelo en las tiendas de Action tras retirar uno de sus productos por contener amianto

Revuelo en las tiendas de Action tras retirar uno de sus productos por contener amianto

La lluvia respeta el desfile de La Caridad, que llenó las calles con alrededor de un millar de participantes

La lluvia respeta el desfile de La Caridad, que llenó las calles con alrededor de un millar de participantes
Tracking Pixel Contents