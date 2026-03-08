Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Evacuan el aeropuerto de Kansas City por una amenaza de seguridad que investiga el FBI

La Policía Aeroportuaria y el FBI emprendieron una investigación para determinar la veracidad y seriedad de "cualquier amenaza potencial"

Agentes del FBI.

Agentes del FBI. / Archivo

EFE

MIAMI

Una amenaza de seguridad, que ahora investiga el FBI, obligó este domingo a evacuar el Aeropuerto Internacional de Kansas City en Misuri, en el centro de Estados Unidos, en medio de alertas en el país por el posible incremento de ataques terroristas.

La Policía Aeroportuaria y el FBI emprendieron una investigación para determinar la veracidad y seriedad de "cualquier amenaza potencial", aunque no precisaron cuál, según expuso el Aeropuerto de Kansas City en sus redes sociales, donde se informó de la reapertura del aeródromo horas después del incidente.

"El Departamento de Aviación de Kansas City está al tanto de la situación en el Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI). Como precaución, el departamento ha desalojado secciones de la terminal", detalló.

Cerca de 2.000 personas abandonaron las instalaciones durante el operativo que comenzó hacia las 11:15 horas (16:15 GMT), según medios locales, mientras que el sitio FlightAware contabilizó más de 120 retrasos y dos cancelaciones en el aeropuerto, por el que transita un promedio de 40.720 pasajeros diarios.

El hecho ocurre tras un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) filtrado esta semana a los medios que alerta de potenciales actos terroristas de individuos y ciberataques en medio de la guerra de Estados Unidos contra Irán, que cumple ocho días.

Por ejemplo, las autoridades investigan si un tiroteo que dejó tres muertos en Austin, Texas, hace una semana, justo al comienzo de la ofensiva en Irán, es un posible acto terrorista relacionado con los ataques.

Mientras el DHS afronta un cierre porque los demócratas y republicanos del Congreso no han aprobado su financiación en medio de las críticas a los operativos migratorios de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

