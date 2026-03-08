Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía

Atlas News

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

  1. Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
  2. Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
  3. La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
  4. La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional
  5. Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  7. Habla el dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
  8. El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la capital

Un multitudinario y diverso 8M desborda las calles de Villaviciosa y celebra a la mujer rural

Un multitudinario y diverso 8M desborda las calles de Villaviciosa y celebra a la mujer rural

EN IMÁGENES: Los pastores del osu, protagonistas de la Feria del Perro de Tineo

EN IMÁGENES: Los pastores del osu, protagonistas de la Feria del Perro de Tineo

Mieres, galardonado por su labor en memoria democrática, recibirá el premio "Blanco, Negro y Magenta" en el Museo Thyssen de Madrid

Mieres, galardonado por su labor en memoria democrática, recibirá el premio "Blanco, Negro y Magenta" en el Museo Thyssen de Madrid

Las manifestaciones del 8M, en imágenes

Las manifestaciones del 8M, en imágenes

Jara de Valdemaría, la sabuesa que triunfa en Tineo y alerta sobre la extinción de esta raza autóctona

Jara de Valdemaría, la sabuesa que triunfa en Tineo y alerta sobre la extinción de esta raza autóctona

Todo lo que debes saber de la nutrida Semana de la Poesía de Luarca: fechas, encuentros y mucha participación social

Todo lo que debes saber de la nutrida Semana de la Poesía de Luarca: fechas, encuentros y mucha participación social
