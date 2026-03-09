Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Consecuencias de guerra de Irán

Croacia impone un tope a los precios del combustible tras el cierre del estrecho de Ormuz

El primer ministro de país, Andrej Plenkovic, promete "precios asequibles en tiempos de crisis" para los ciudadanos y las empresas

El primer ministro croata, Andrej Plenkovic.

El primer ministro croata, Andrej Plenkovic. / Nicolas Maeterlinck/Belga/dpa - Archivo

EP

MADRID

El Gobierno de Croacia ha anunciado este lunes su intención de aprobar un decreto para el establecimiento de precios máximos para la venta al público de derivados del petróleo, así como la modificación del decreto sobre el impuesto especial sobre los productos energéticos y la electricidad, con el fin de mitigar el aumento de los precios de la energía y proteger a los ciudadanos.

Según ha informado este lunes el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, tras analizar la evolución del mercado internacional del petróleo y la energía, este lunes se celebró por videoconferencia una reunión de la mayoría parlamentaria con el fin de ofrecer una reacción "oportuna, responsable y rápida" para garantizar la cohesión social y ayudar a las entidades económicas a mantenerse a flote durante la crisis.

"Sabemos cómo tomar decisiones y liderar una política que permita un suministro seguro de energía y, lo más importante, precios asequibles en tiempos de crisis para nuestros ciudadanos y para nuestra economía", ha afirmado Plenkovic, ante el impacto directo del cierre del estrecho de Ormuz en los precios de los combustibles en Europa y Croacia, después de que el coste del barril de Brent se haya disparado a unos 107 dólares.

"Por ello, aprobaremos un decreto para determinar los precios máximos de venta al público de los derivados del petróleo y modificaremos el decreto sobre el importe del impuesto especial sobre los productos energéticos y la electricidad", ha anunciado.

En este sentido, el Gobierno determinará quincenalmente la base para establecer los precios máximos del combustible y se reducirá el importe de la prima de las entidades energéticas que comercializan derivados del petróleo, así como el importe del impuesto especial sobre el diésel.

De este modo, el precio de venta al público del Eurodiésel sin aditivos será de 1,55 euros por litro, frente a los 1,72 euros a los que ascendería sin las medidas del Gobierno, mientras que el del Eurosuper será de 1,50 euros por litro a partir de mañana, frente a los 1,55 euros sin la intervención.

Noticias relacionadas

En el caso de los agricultores y pescadores, que son los que más utilizan el 'diésel azul' en su maquinaria, su precio actual de 0,80 euros por litro pasará a ser de 0,89 euros por litro, cuando sin las medidas del Gobierno subiría a 1,06 euros. "En las próximas semanas, analizaremos la evolución del mercado y monitorearemos las consecuencias para los ciudadanos y la economía", ha asegurado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  3. El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la ciudad
  4. La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
  5. La defensa de Almada de uno de los futbolistas más criticados del Oviedo: “Es muy bueno; Paunovic insistió mucho en su fichaje”
  6. Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
  7. Encuentran prendas de la mujer que cayó al río en San Martín y la búsqueda se centra en el tramo más cercano a su casa, antes del Nalón
  8. Operarios municipales empiezan a acondicionar las zonas verdes de La Corredoria

Miguel Rodríguez, gerente del área sanitaria III que suena como próximo gerente de Oviedo, afirma estar "a disposición del Sespa" ante los cambios en el mapa sanitario

Miguel Rodríguez, gerente del área sanitaria III que suena como próximo gerente de Oviedo, afirma estar "a disposición del Sespa" ante los cambios en el mapa sanitario

Alimerka se fija un objetivo de crecimiento de más del 5% para 2026 tras un año "de estabilidad"

Alimerka se fija un objetivo de crecimiento de más del 5% para 2026 tras un año "de estabilidad"

Oviedo renueva la Escuela-Teatro Pumarín con un proyecto que forma a 44 jóvenes desempleados

Oviedo renueva la Escuela-Teatro Pumarín con un proyecto que forma a 44 jóvenes desempleados

Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 pero fallar en el sistema de retención infantil: la Guardia Civil va a vigilar el asiento trasero de los coches

Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 pero fallar en el sistema de retención infantil: la Guardia Civil va a vigilar el asiento trasero de los coches

Izquierda Unida pide un mapa interactivo de las obras públicas de Gijón

Izquierda Unida pide un mapa interactivo de las obras públicas de Gijón

Novedades en el desfile de carrozas del lunes de Pascua en Avilés: nuevo recorrido "consensuado" con las asociaciones participantes

Novedades en el desfile de carrozas del lunes de Pascua en Avilés: nuevo recorrido "consensuado" con las asociaciones participantes

El X Open de España de disc golf convierte a Oviedo en punto de encuentro internacional

El X Open de España de disc golf convierte a Oviedo en punto de encuentro internacional

Finetwork estrena nuevo posicionamiento de marca con la campaña “Barato bien”

Finetwork estrena nuevo posicionamiento de marca con la campaña “Barato bien”
Tracking Pixel Contents