Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denucua ErrejónIncendio El Fontán
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel bombardea de nuevo Irán, mientras Teherán contraataca con drones y misiles contra los países del Golfo

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Irán pone fin a los siete días de luto que han mantenido el país detenido y las calles desiertas por la muerte de Alí Jameneí, mientras continúan los bombardeos de Trump y Netanyahu y crecen las presiones para que se anuncie un nuevo líder supremo. Entre tanto, Israel divide sus esfuerzos militares en una creciente campaña terrestre y aérea contra el Líbano mientras bombardea Teherán y, en sus fronteras, trata de frustrar los ataques con misiles iraníes y del pais vecino que tienen aciudades como Tel Aviv o Haifa en alerta.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

