Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania exige a Hungría la inmediata devolución del dinero y oro incautados

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, exigió este sábado la devolución inmediata del dinero y los lingotes de oro del banco público ucraniano Oschadbank incautados en Hungría hace tres días cuando eran transportados en dos furgones blindados desde Austria a Ucrania.

"Este dinero no pertenece a Hungría ni a su Gobierno; es propiedad del banco estatal ucraniano Oschadbank y, por lo tanto, de los contribuyentes ucranianos. Exigimos su devolución inmediata e instamos a toda Europa a condenar este acto sin precedentes de bandolerismo y extorsión por parte de un Estado. Animo a todos nuestros socios europeos a alzar la voz", escribió Sibiga en un mensaje en X.

Recordó que "hoy es el tercer día desde que las autoridades húngaras robaron dos vehículos blindados de un banco ucraniano, que transitaban desde Austria, y sustrajeron dinero y metales preciosos a plena luz del día".