Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Sucesos

Al menos 14 muertos y 16 heridos en un accidente de tráfico múltiple en el oeste de Kenia

Primero, chocaron dos motociclistas y luego un camión perdió el control, dándose a la fuga el conductor del mismo

Integrantes de un nuevo contingente de policías de Kenia respaldado por la ONU.

Integrantes de un nuevo contingente de policías de Kenia respaldado por la ONU. / Mentor David Lorens

EFE

Al menos 14 personas murieron y otras 16 resultaron heridas en un accidente de tráfico ocurrido cerca de la ciudad keniana de Webuye, en el condado de Bungoma (oeste), después de un incidente que involucró a dos motoclicletas, a un autobús y a un camión, informó este martes la Policía.

El lunes por la noche, dos motocicletas que se dirigían en direcciones opuestas chocaron frontalmente, lo que resultó en la muerte de ambos conductores, según declaraciones de la jefa de la Policía de Webuye, Rosemary Odeke, recogidas este martes en medios locales.

Justo cuando diferentes personas se encontraban alrededor del lugar del choque, un conductor de un camión perdió el control de su vehículo e impactó contra otros vehículos y contra la multitud que se había juntado en la zona.

"Al menos diez personas, incluidos los dos motoristas, murieron en el lugar, mientras que otras cuatro murieron mientras eran trasladadas al Hospital del Subcondado de Webuye", añadió Odeke.

El conductor del camión huyó del lugar y se encuentra en paradero desconocido. La carretera que une Webuye y Kitale es conocida por los fatales accidentes atribuidos al exceso de velocidad y los adelantamientos peligrosos, motivo por el que la jefa de la Policía recordó la necesidad de que los conductores extremen las precauciones y respeten las normas de tráfico.

Noticias relacionadas

El presidente de Kenia, William Ruto, expresó este martes en su cuenta de la red social X su "más sentido pésame" a las familias de las víctimas. "Pedimos a los organismos responsables que actúen contra todas las infracciones de tránsito para garantizar la seguridad vial en todo el país", añadió el mandatario.

TEMAS

  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  2. La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
  4. Un gran despliegue policial evita una reyerta entre bandas desencadenado por el robo de una cadena de oro en Oviedo
  5. El jefe de Estupefacientes de Valladolid hizo que quemaba 50 kilos de cocaína en Cogersa para luego repartirlos entre los miembros de su banda
  6. Un accidente en la Autovía del Cantábrico, a la altura de Cudillero, provoca el derrame de troncos y el corte total de la vía durante seis horas
  7. Las gasolineras asturianas, disparadas: el precio del diesel supera ya a la gasolina y en Cangas del Narcea alcanza los 2 euros por litro
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo

Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por "riesgos graves para la seguridad"

Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por "riesgos graves para la seguridad"

El PSOE exige al Ayuntamiento de Oviedo que cubra "de inmediato" la dirección general de Urbanismo

El PSOE exige al Ayuntamiento de Oviedo que cubra "de inmediato" la dirección general de Urbanismo

VÍDEO: Pipo Prendes homenajea al rey de la canción mexicana

Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores

La llamada de teléfono de Isabel Pantoja a Kiko Rivera e Isa P que asusta a los seguidores: "Lo suficientemente importante como para hacer que te plantees tu vida"

La llamada de teléfono de Isabel Pantoja a Kiko Rivera e Isa P que asusta a los seguidores: "Lo suficientemente importante como para hacer que te plantees tu vida"

António Costa se desmarca de Von der Leyen y aboga por "garantizar que el mundo siga basado en reglas"

António Costa se desmarca de Von der Leyen y aboga por "garantizar que el mundo siga basado en reglas"
Tracking Pixel Contents