Sucesos
Al menos 14 muertos y 16 heridos en un accidente de tráfico múltiple en el oeste de Kenia
Primero, chocaron dos motociclistas y luego un camión perdió el control, dándose a la fuga el conductor del mismo
EFE
Al menos 14 personas murieron y otras 16 resultaron heridas en un accidente de tráfico ocurrido cerca de la ciudad keniana de Webuye, en el condado de Bungoma (oeste), después de un incidente que involucró a dos motoclicletas, a un autobús y a un camión, informó este martes la Policía.
El lunes por la noche, dos motocicletas que se dirigían en direcciones opuestas chocaron frontalmente, lo que resultó en la muerte de ambos conductores, según declaraciones de la jefa de la Policía de Webuye, Rosemary Odeke, recogidas este martes en medios locales.
Justo cuando diferentes personas se encontraban alrededor del lugar del choque, un conductor de un camión perdió el control de su vehículo e impactó contra otros vehículos y contra la multitud que se había juntado en la zona.
"Al menos diez personas, incluidos los dos motoristas, murieron en el lugar, mientras que otras cuatro murieron mientras eran trasladadas al Hospital del Subcondado de Webuye", añadió Odeke.
El conductor del camión huyó del lugar y se encuentra en paradero desconocido. La carretera que une Webuye y Kitale es conocida por los fatales accidentes atribuidos al exceso de velocidad y los adelantamientos peligrosos, motivo por el que la jefa de la Policía recordó la necesidad de que los conductores extremen las precauciones y respeten las normas de tráfico.
El presidente de Kenia, William Ruto, expresó este martes en su cuenta de la red social X su "más sentido pésame" a las familias de las víctimas. "Pedimos a los organismos responsables que actúen contra todas las infracciones de tránsito para garantizar la seguridad vial en todo el país", añadió el mandatario.
