Juicio
Tres hermanos y conocidos agentes inmobiliarios, declarados culpables de tráfico sexual
Redacción
Los tres hermanos Alexander, dos de ellos conocidos agentes inmobiliarios de lujo en Miami y Nueva York, fueron declarados culpables este lunes de todos los cargos que se les imputaban en un juicio por abuso y tráfico sexual por un tribunal de Estados Unidos. Los hermanos fueron detenidos en diciembre de 2024 en el sur del estado de Florida tras una serie de acusaciones por abuso sexual cometidas desde el año 2010. Entre otras, se les acusaba de organizar eventos y viajes nacionales e internacionales a fin de usarlos como cebo para reclutar, atraer y transportar a múltiples mujeres, a quienes luego violaron.
Un jurado de la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, declaró culpables a Tal y Oren Alexander, corredores de bienes inmuebles de alta gama, y Alon Alexander, que no trabajaba en el sector, de todos los delitos sexuales federales que se les imputaban, entre ellos la conspiración para cometer tráfico sexual. La decisión del jurado deja abierta la puerta a que se enfrenten a cadena perpetua cuando se dicte la sentencia final el próximo 6 de agosto.
La respuesta del jurado se produce un mes después del inicio del juicio contra los hermanos en los que once mujeres relataron sus testimonios y les acusaron de violación o agresión sexual. Algunas víctimas declararon haber sido drogadas para no poder resistirse a la violación. Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, afirmó que esta decisión supone "un paso importante en la lucha contra el tráfico sexual". "El veredicto se produce tras un juicio de varias semanas en el que las pruebas y los testimonios de 11 valientes víctimas demostraron que los hermanos Alexander conspiraron para atraer, drogar y violar repetidamente a mujeres jóvenes. Se trata de actos escalofriantes, reprensibles e inaceptables", aseguró Clayton en un comunicado.
El fiscal elogió "la valentía" de las víctimas y aplaudió que se atrevieran a revivir los abusos que sufrieron para "evitar que otras personas se convirtieran en víctimas". "También felicitamos al jurado de neoyorquinos por su atención, cuidado y compromiso con nuestro sistema judicial. El jurado vio la conducta de los Alexander tal y como era: un abuso sexual calculado y brutal que, de manera inimaginable, los acusados celebraron", añadió.
