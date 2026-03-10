Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | Clavijo, en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria: "Quiero que los reyes magos también vengan a Canarias, no solo a Cataluña"

Clavijo abre el último año de la legislatura con la vivienda, la inmigración y la crisis de los servicios públicos en el centro del debate

DIRECTO | Debate Estado de la Nacionalidad Canaria, sesión de tarde | 10/03/26 / Informativos RTVC

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

El Parlamento de Canarias celebra este 10 de marzo el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, una sesión que abre el último año de la legislatura y en la que el presidente, Fernando Clavijo, hará balance de la gestión del Ejecutivo desde 2023 y avanzará sus prioridades hasta el final del mandato, en un contexto marcado por la crisis de la vivienda, la presión migratoria, los debates sobre salarios y financiación, la situación del sector primario y las dificultades de los servicios públicos, especialmente en sanidad y dependencia, asuntos que centrarán el pulso entre el Gobierno y la oposición.

