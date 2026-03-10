Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Aterriza en España un tercer avión militar con 251 evacuados de Oriente Próximo

El presidente de EEUU asegura que la guerra con Irán está "prácticamente terminada" y que Teherán "no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea"

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

PI STUDIO

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Irán pone fin a los siete días de luto que han mantenido el país detenido y las calles desiertas por la muerte de Alí Jameneí, mientras continúan los bombardeos de Trump y Netanyahu y crecen las presiones para que se anuncie un nuevo líder supremo. Entre tanto, Israel divide sus esfuerzos militares en una creciente campaña terrestre y aérea contra el Líbano mientras bombardea Teherán y, en sus fronteras, trata de frustrar los ataques con misiles iraníes y del pais vecino que tienen aciudades como Tel Aviv o Haifa en alerta.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  2. La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
  4. Un gran despliegue policial evita una reyerta entre bandas desencadenado por el robo de una cadena de oro en Oviedo
  5. El jefe de Estupefacientes de Valladolid hizo que quemaba 50 kilos de cocaína en Cogersa para luego repartirlos entre los miembros de su banda
  6. Un accidente en la Autovía del Cantábrico, a la altura de Cudillero, provoca el derrame de troncos y el corte total de la vía durante seis horas
  7. Las gasolineras asturianas, disparadas: el precio del diesel supera ya a la gasolina y en Cangas del Narcea alcanza los 2 euros por litro
  8. Manuela Quintana, 'Manolita la del Hotel Soto', nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha

Lastres se prepara para un antroxu multitudinario el 14 de marzo

Lastres se prepara para un antroxu multitudinario el 14 de marzo

El dulce oro de Asturias: los 9 tipos de miel que se producen en el Principado con marca de calidad

El dulce oro de Asturias: los 9 tipos de miel que se producen en el Principado con marca de calidad

VÍDEO: La zona oeste aplaude la "modernización" de los alrededores de la playa del Arbeyal

VÍDEO: La zona oeste aplaude la "modernización" de los alrededores de la playa del Arbeyal

Llanera celebra la segunda edición del Festival de cancios de chigre con la Coral Polifónica y actos en Posada, Lugo, San Cucao y Pruvia

Llanera celebra la segunda edición del Festival de cancios de chigre con la Coral Polifónica y actos en Posada, Lugo, San Cucao y Pruvia

Los tesoros escondidos en la finca La Isla de Gijón que salen del Botánico a otros templos de Asturias

Los tesoros escondidos en la finca La Isla de Gijón que salen del Botánico a otros templos de Asturias

Grandes retenciones al tráfico en la AS-19 por un piquete en el acceso en la factoría de Arcelor en Gijón

Grandes retenciones al tráfico en la AS-19 por un piquete en el acceso en la factoría de Arcelor en Gijón

VÍDEO: Grandes retenciones al tráfico en la AS-19 por un piquete en el acceso en la factoría de Arcelor en Gijón

Australia acoge a cinco futbolistas iraníes que pedían asilo

Australia acoge a cinco futbolistas iraníes que pedían asilo
Tracking Pixel Contents