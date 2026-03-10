El Pentágono advierte que este martes será el "día más intenso" de ataques contra Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, adelantó que este martes será el día más intenso de bombardeos en Irán desde el inicio de la guerra y afirmó que Teherán ha mostrado una capacidad reducida de respuesta a medida que avanza la ofensiva.

"Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques", dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.

Según el secretario de Defensa, "en las últimas 24 horas" la República Islámica "ha disparado la menor cantidad de misiles que ha sido capaz de disparar hasta la fecha".

Sobre la duración de la guerra, Hegseth, quien la semana pasada afirmó que podría durar entre tres y ochos semanas, rechazó este martes concretar un plazo y afirmó que el presidente Donald Trump es quien "tiene el control". En los últimos días, Trump ha dado respuestas contradictorias sobre cuándo podría acabar la actual ofensiva, iniciada junto a Israel el pasado 28 de febrero. En algunos casos, ha sugerido que el Ejército estadounidense había logrado la mayoría de sus objetivos. En otros, ha dicho que la guerra podría continuar varias semanas más.

El secretario de Defensa también aseguró que Irán lanzó en las últimas 24 horas el menor número de armas desde el comienzo de la guerra y reiteró que los tres objetivos principales de la operación conjunta siguen siendo destruir los misiles y reducir la capacidad de los drones, debilitar la armada iraní y evitar que el régimen pueda atacar a EEUU y sus socios "en los próximos años".