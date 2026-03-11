Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU anuncia con ampliar los ataques e Irán amenaza de muerte a Trump

El senador demócrata ha advertido de que el presidente Trump tiene un plan para la invasión terrestre de Irán

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados unidos e Israel mantienen los ataques sobre Irán meintras Teherán responde con misiles y drones, en lo que consideran esta ola como la "más devastadora y la más dura" hasta la fecha. La escdalada del conflicto amenaza con extenderse por Oriente Próximo y ha disparado la tensión en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de petróleo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
  3. Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
  4. Evacúan en helicóptero a un trabajador de 38 años con grandes quemaduras tras un accidente con un depósito de gasóleo en Salas
  5. Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
  6. Manuela Quintana, 'Manolita la del Hotel Soto', nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha
  7. Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias
  8. Un exjugador del Real Oviedo, expulsado de por vida por culpa de las apuestas deportivas

El PP denuncia "dejadez de funciones" de Educación al retrasar la integración de las escuelinas infantiles de Llanes

Carmen Lomana sorprende a todos y sale en defensa de Thimothée Chalamet en plena campaña de cancelación: "Lo adoro"

La drástica decisión de Marisa Jara tras ser evacuada en Supervivientes: "Parece una maldición"

Compañeros y amigos se despiden del periodista Raúl del Pozo en la capilla ardiente

Las sorpresas del X aniversario del concurso de música "Perversiones" calientan el ambiente rockero en Puerto de Vega

Dos posibles regresos, una ausencia y un susto: así está la crisis de lesiones del Avilés

Vox exige al Ayuntamiento de Oviedo un "plan real" para solucionar la situación de abandono del Asturcón

El tiempo suspendido de Salas

