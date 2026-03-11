Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El PP surfea entre el rendir cuentas, el estado de El Hierro y la sesión de control a Pedro Sánchez

García Casañas dibuja una Canarias mejor que no lo es más por culpa de Madrid y quiere que el papa incluya la isla del meridiano en su visita de junio

Juan Manuel García Casañas en el Parlamento de Canarias.

Juan Manuel García Casañas en el Parlamento de Canarias. / EP

Julio Gutiérrez

Las Palmas de Gran Canaria

La participación del PP en el debate sobre el estado de la nacionalidad ha estado a cargo del diputado herreño -presidente de la bancada popular en el Parlamento de Canarias- Juan Manuel García Casañas, que ha dado un protagonismo especial a su isla durante un discurso de aproximadamente 40 minutos.

Con el Gobierno autonómico del que forma parte su partido, Canarias va mejor. Y podría irlo aún más, pero, en su opinión, el Gobierno central se empeña, "incumplimientos" mediante, en que no sea así.

El papa, a El Hierro

Hasta en diez ocasiones ha aparecido el Ejecutivo de España en su intervención, una cada cuatro minutos de media; El Hierro, muchas más. Hasta para solicitar al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que apriete las tuercas a quien sea para que el papa León XIV incluya a la isla del meridiano entre las paradas que realizará durante la visita que rendirá al Archipiélago en tres meses. "A los herreños no nos gustaría ver que se queda solo en Gran Canaria y Tenerife", ha advertido.

Noticias relacionadas

García Casañas ha iniciado su participación en el debate con la descripción del gris panorama que el belicismo desatado de Donald Trump y Benjamin Netanyahu pinta sobre las Islas. Y ha aprovechado

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
  3. Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
  4. Evacúan en helicóptero a un trabajador de 38 años con grandes quemaduras tras un accidente con un depósito de gasóleo en Salas
  5. Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
  6. Manuela Quintana, 'Manolita la del Hotel Soto', nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha
  7. Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias
  8. Un exjugador del Real Oviedo, expulsado de por vida por culpa de las apuestas deportivas

Grave lesión en el Lobas Global Atac Oviedo: Paula Molano dice adiós a la temporada

Grave lesión en el Lobas Global Atac Oviedo: Paula Molano dice adiós a la temporada

La asociación La Serena organiza un coloquio en El Llano sobre el Reiki, técnica de equilibrio y bienestar de origen japonés

La asociación La Serena organiza un coloquio en El Llano sobre el Reiki, técnica de equilibrio y bienestar de origen japonés

Los padres de la "casa de los horrores" de Oviedo tenían un "trastorno" generado durante la pandemia que les llevó a aislar a los niños del exterior

Los padres de la "casa de los horrores" de Oviedo tenían un "trastorno" generado durante la pandemia que les llevó a aislar a los niños del exterior

El emotivo homenaje al bombero fallecido en el incendio de la calle Uría de Oviedo: tres pruebas deportivas cuya recaudación irá a los niños con cáncer

El emotivo homenaje al bombero fallecido en el incendio de la calle Uría de Oviedo: tres pruebas deportivas cuya recaudación irá a los niños con cáncer

La búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín se intensifica entre El Entrego y Riaño

La búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín se intensifica entre El Entrego y Riaño

Los actores estallan contra los influencers y, en plena guerra, Violeta Magriñán emite un comunicado arrepentida por el jamón: "Me equivoqué, cometí un error. Yo soy creyente"

Tracking Pixel Contents