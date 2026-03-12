Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

Atlas News

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
  3. El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
  4. Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria
  5. Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
  6. Asturias vuelve al centro del debate minero: España revisará sus reservas de minerales estratégicos y el Principado parte con ventaja
  7. Un exjugador del Real Oviedo, expulsado de por vida por culpa de las apuestas deportivas
  8. La tienda casi centenaria de Oviedo que 'inventó' el paquete de fabada

La DGT aclara la duda: los coches con matrícula con "H" se libran de pasar la ITV de forma permanente

La DGT aclara la duda: los coches con matrícula con "H" se libran de pasar la ITV de forma permanente

La parroquia de Luanco prepara a un grupo para relevar al abanderado de La Venia en Semana Santa: "La idea es que vaya rotando, que nadie se perpetúe"

La parroquia de Luanco prepara a un grupo para relevar al abanderado de La Venia en Semana Santa: "La idea es que vaya rotando, que nadie se perpetúe"

Nuevo reto para la asturiana Ángela Santianes, elegida presidenta de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas

Nuevo reto para la asturiana Ángela Santianes, elegida presidenta de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas

Cifuentes (PP) carga contra la "improvisación del Principado" por los retrasos que impiden activar una plaza en el Juzgado de la Mujer, en Gijón

Cifuentes (PP) carga contra la "improvisación del Principado" por los retrasos que impiden activar una plaza en el Juzgado de la Mujer, en Gijón

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la butaca de terraza o jardín que se cuelga más barata del mercado: deja el suelo totalmente despejado

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la butaca de terraza o jardín que se cuelga más barata del mercado: deja el suelo totalmente despejado

El PP carga contra otro retraso en la apertura de escuelinas en la red autonómica: "Nos parece una auténtica falta de respeto hacia los ayuntamientos que han hecho su trabajo"

El PP carga contra otro retraso en la apertura de escuelinas en la red autonómica: "Nos parece una auténtica falta de respeto hacia los ayuntamientos que han hecho su trabajo"
Tracking Pixel Contents