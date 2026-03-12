En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Delcy Rodríguez aplaude la postura de EEUU sobre su Gobierno en Venezuela: "Es el reconocimiento a un país"
La presidenta encargada de Venzuela, Delcy Rodríguez, ha aplaudido la postura de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre su Gobierno, formado a raíz de la captura de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, y ha asegurado que se trata de un "reconocimiento a un país" y "no a una persona". "No es el reconocimiento a una persona o a un Gobierno, es el reconocimiento a un país y que ese país pueda recuperar su vida, pueda respirar en materia de servicios, salud, educación", ha aseverado la mandataria durante una rueda de prensa desde el palacio de Miraflores, en Caracas.
La ONG Foro Penal asegura que 508 presos políticos están en proceso de amnistía en Venezuela
Un total de 508 personas están detenidas en Venezuela por motivos políticos, entre ellas 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, según indicó este miércoles la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de estos presos en el país, donde está en marcha un proceso de amnistía. Del total, 454 son hombres y 54 son mujeres, señaló la organización no gubernamental, que registra 329 presos políticos civiles y 179 militares. Además, en su publicación en redes sociales, Foro Penal señaló que uno de los detenidos es adolescente.
La producción petrolera de Venezuela sube un 10% y vuelve a superar el millón de barriles
La producción petrolera de Venezuela aumentó un 10 % en febrero, cuando volvió a superar el millón de barriles por día (bpd), según cifras oficiales recogidas en un informe publicado este miércoles por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
El país suramericano, que abrió su industria petrolera al capital privado y extranjero con una sustancial reforma de su Ley Orgánica de Hidrocarburos en plenos acercamientos con Estados Unidos, produjo un promedio de 1.021.000 bpd en febrero, 97.000 barriles más respecto al mes anterior, cuando fueron 924.000 bpd.
Felipe VI se reúne con la líder opositora venezolana María Corina Machado
El rey Felipe VI ha mantenido un encuentro con la líder opositora venezolana María Corina Machado aprovechando que ambos se encuentran en Chile para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, José Antonio Kast, según ha informado Zarzuela, que ha facilitado imágenes de la ocasión.
El monarca ha estado acompañado en su reunión por la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, habida cuenta de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, canceló en el último momento el viaje junto al Rey para seguir en Madrid la evolución del conflicto en Oriente Próximo.
La oposición de Venezuela alerta sobre "acuerdos opacos" para elegir al fiscal y el defensor del pueblo
La principal plataforma opositora de Venezuela alertó este miércoles sobre posibles "acuerdos opacos", que atribuyen al Gobierno encargado y "sus aliados", para elegir a los nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, tras la renuncia de los titulares de esos organismos y la designación de dos interinos afines al chavismo. "El objetivo sería garantizar que quienes resulten designados mantengan su lealtad al poder y su subordinación a un aparato represivo que, durante años, ha actuado con total impunidad", advirtió la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria en Venezuela, en un comunicado publicado en su cuenta de X.
Dirigentes sindicales y estudiantiles convocan a una "gran protesta" laboral en Venezuela
La dirigencia sindical y estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal institución de enseñanza superior del país, convocó este martes a una "gran protesta" el jueves para exigir ante el Parlamento un aumento de salarios y pensiones, congelados desde 2022 en 130 bolívares, unos 30 centavos de dólar al mes en la actualidad.
El presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, José Gregorio Afonso, invitó a los trabajadores universitarios a protestar el 12 de marzo con "espíritu pacífico y combativo" para "reivindicar" los derechos laborales en todo el país, según un video difundido en la cuenta de X de la agrupación gremial.
Petro y Rodríguez se reúnen este viernes en la frontera por primera vez desde el arresto de Maduro
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se citan este viernes en el puente Atanasio Girardot que une ambas fronteras, por primera vez desde la detención del presidente Nicolás Maduro en una operación estadounidense en Caracas a principios de año.
Bogotá ha confirmado estas instalaciones como el lugar elegido pues es todo un "símbolo de la integración fronteriza" entre ambos países. La cita tendrá lugar en territorio colombiano, en el municipio de Villa del Rosario, en Norte de Santander, que conecta con la localidad venezolana de Pedro María Ureña, en Táchira.
Trump reitera sus amenazas a una Cuba "en ruinas": "Podría ser una toma de control amistosa, podría no serlo"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado que Cuba sufre "profundos problemas" a nivel humanitario y ha incidido en que la situación puede derivar "en una toma de control amistosa, o no" por parte del país norteamericano, en línea con sus amenazas de las últimas semanas contra la isla.
"Podría ser una toma de control amistosa, podría no ser una toma de control amistosa. No importa, porque están, como digo, en ruinas", ha afirmado el mandatario. "No tienen energía, no tienen dinero. Tienen profundos problemas a nivel humanitario", ha resaltado.
"No queremos ver eso, pero fueron muy malos para mucha gente", ha valorado Trump, quien ha sostenido que Cuba "vivía a costa de Venezuela". "Ya no vive a costa de Venezuela, que no les manda energía, combustible, petróleo, dinero o nada. Les cortamos el paso a todo lo demás", ha destacado, en referencia al endurecimiento del bloqueo.
Venezuela avanza en su hoja de ruta para establecer alianzas de producción petrolera
El Gobierno de Venezuela avanza en su hoja de ruta para establecer alianzas internacionales con el objetivo de fortalecer su producción petrolera y crecer en el sector petroquímico, informó este lunes la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
En una publicación en Telegram, indicó que la presidenta encargada Delcy Rodríguez lideró hoy una mesa de trabajo junto a la directiva PDVSA y del Ministerio de Hidrocarburos, un encuentro para "potenciar el crecimiento del país en el mercado energético mundial".
Venezuela suscribió nuevos contratos de venta de petróleo y derivados para su comercialización en Estados Unidos, informó el pasado martes PDVSA, semanas después de que ambos países sellaron un acuerdo energético a largo plazo. En un comunicado, señaló entonces que estos contratos mantienen la "histórica relación comercial" con Estados Unidos y reiteró "su compromiso con la estabilidad del mercado energético internacional", a la par que insistió en la petición del Gobierno venezolano para el cese de sanciones impuestas a la industria.
Delcy Rodríguez dice que Venezuela quiere construir relaciones a "largo plazo" con EEUU
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó este lunes su disposición a construir relaciones a "largo plazo" con Estados Unidos, país con el que retomó relaciones diplomáticas de manera formal el pasado jueves.
En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez indicó que su país tiene una agenda de trabajo con Estados Unidos en el área energética, de minería y de combate al narcotráfico.
"Queremos construir relaciones a largo plazo, pero deben estar basadas en la verdad. Que se sepa la verdad de Venezuela, que se sepa que no somos un país de narcotraficantes, que el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente (Cilia Flores) son inocentes", manifestó la mandataria encargada en un acto en Caracas.
