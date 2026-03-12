Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Sistemas de defensa aérea

El Ministerio de Defensa de Alemania confirmó el martes el aporte a Ucrania del nuevo paquete de misiles interceptores en un esfuerzo coordinado con los aliados del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, una alianza de más de 50 países.

"Se ha logrado reunir otra parte de los PAC-3 previstos en esta iniciativa a través de nuestros socios", señaló a EFE un portavoz del Ministerio de Defensa de Alemania, al aludir a los misiles interceptores que fabrica la firma estadounidense Lockheed Martin.

Este aporte de PAC-3 "permite poner a disposición de Ucrania el sistema de defensa aérea de alta calidad Patriot para defenderse de los continuos ataques aéreos rusos", añadió el ministerio que dirige el titular de Defensa germano, Boris Pistorius.