Guerra en Oriente Próximo

Heridos seis soldados franceses en un ataque con drones en una base en el norte de Irak

Los militares estaban en una base militar en en Erbil donde formaban a fuerzas kurdas de Irak en la lucha contra el terrorismo

Las fuerzas de seguridad y los sistemas de defensa aérea interceptan un dron cerca del aeropuerto internacional de Erbil

Las fuerzas de seguridad y los sistemas de defensa aérea interceptan un dron cerca del aeropuerto internacional de Erbil / GAILAN HAJI / EFE

EFE

París

Seis soldados franceses que participaban en labores de formación en la lucha contra el terrorismo en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, resultaron heridos este jueves por un ataque con drones, informaron medios locales.

La televisión LCI indicó que los soldados franceses estaban en una base militar donde formaban a fuerzas kurdas de Irak en la lucha contra el terrorismo.

Aseguraron que en la misma había efectivos de otras nacionalidades, como italianos.

En las proximidades de esa base, situada entre Erbil y Mosul, hay milicas chiitas favorables a Irán, que hay habían generado alguna escaramuza en los últimos días.

