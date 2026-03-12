El futuro de Corea del Norte
La hija del líder norcoreano realiza otra prueba de tiro en señal de su posible entrenamiento
La inteligencia surcoreana también considera que es posible que la adolescente se encuentre en un proceso de preparación para la sucesión
EFE
La hija adolescente de Kim Jong-un, el mandatario de Corea del Norte, volvió a aparecer en una prueba de tiro, durante la visita que realizó con su padre a una fábrica de municiones, en medio de especulaciones de que está siendo preparada como futura sucesora.
Las imágenes publicadas este jueves en un informe de la agencia estatal KCNA muestran tanto al mandatario como a la joven, que se cree que podría llamarse Kim Ju-ae o Kim Ju-hae, participando la víspera en una práctica de tiro de "un nuevo modelo de pistola que entró en producción". En las últimas semanas, la hija de Kim, que se cree que podría tener unos 13 años, ha incrementado de forma notable su presencia en eventos clave en el país asiático, incluida una práctica de tiro de un rifle de francotirador, que generó especulaciones de analistas sobre un posible entrenamiento como sucesora. La inteligencia surcoreana también ha indicado previamente que es posible que la adolescente se encuentre en un proceso de preparación para la sucesión.
Una pistola "excelente"
También hay fotografías que muestran cómo ambos supervisaron tanto la infraestructura de la "importante" fábrica como las armas expuestas. Kim "expresó su satisfacción por el desarrollo de una pistola realmente excelente", después de haber recibido también un informe del Ministerio de Defensa "sobre la impresión unánime" de que tal arma "es superior en rendimiento estructural, cadencia de impacto, fuego concentrado y utilidad en combate", dijo la KCNA.
Por otro lado, subrayó que la fábrica "desempeña un papel fundamental en el aumento de la eficiencia de combate del Ejército y las fuerzas de seguridad" al "asumir la producción total de pistolas y armas ligeras. Así, remarcó "la necesidad de ampliar y aumentar la capacidad de producción" con "visión de futuro".
