Terrorismo
Un hombre vinculado al Estado Islámico mata a una persona en una universidad de Estados Unidos
El FBI informa que el atacante también ha fallecido y anuncia que investiga el caso como "un acto de terrorismo"
EFE
Un hombre con presuntos vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico (EI) perpetró un tiroteo en la universidad de Old Dominion, en Virginia (Estados Unidos), en el que murió una persona y otras dos resultaron heridas
El FBI informó que el atacante también falleció y anunció que investiga el caso como "un acto de terrorismo".
En una conferencia de prensa, la agente especial Domonique Evans identificó al tirador como Mohamed Jalloh y señaló que estuvo en prisión de 2017 a 2024 por "vínculos con ISIL (Estado Islámico de Irak y el Levante, en inglés) posteriormente conocido como ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria)".
Evans explicó que el caso debe ser investigado como un acto de terrorismo debido a que durante el tiroteo el atacante gritó en repetidas ocasiones "allahu akbar" ("Dios es el más grande", en árabe).
De acuerdo con el director del FBI, Kash Patel, durante el ataque una persona falleció y dos más resultaron heridas, antes de que Jalloh resultara muerto por la policía.
Jalloh, de 36 años, es originario de Sierra Leona y entre 2009 y 2015 habría sido miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos, de acuerdo con la cadena Fox News.
De acuerdo con la policía de Virginia, las dos personas heridas y el fallecido durante el ataque eran estudiantes de un programa de formación militar pero sus identidades no han sido reveladas.
Este mismo jueves se produjo también un tiroteo en una sinagoga cercana a Detroit (Míchigan), cuando un hombre armado con un rifle embistió su vehículo contra el templo y fue abatido por la policía, sin que se registraran otras víctimas mortales.
Las autoridades no han vinculado hasta ahora esos dos sucesos con supuestas represalias a la guerra que Estados Unidos e Israel mantienen contra Irán.
