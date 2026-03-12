Al menos 108 muertos y más de 100 desaparecidos en Etiopía por las inundaciones

Al menos 108 personas murieron y más de un centenar están desaparecidas en el sur de Etiopía por las inundaciones y los deslizamientos de tierra causados el martes por las fuertes lluvias, confirmaron este jueves las autoridades locales. La catástrofe golpeó varios distritos de la zona de Gamo, como Bonke y Gacho Baba.

"Un total de 102 personas perdieron la vida en un trágico desastre en Mazo Doisa Kebele, en el distrito de Gacho Baba, y se ha confirmado el hallazgo de 52 cuerpos hasta el momento", afirmó el Departamento de Asuntos de Comunicación del Gobierno de la Zona de Gamo en un comunicado publicado en la red social Facebook. Esa cifra de muertos no incluye los fallecidos en otros distritos (tres en Kamba y tres en Bonke), lo que significa que el número total de cuerpos hallados asciende a 58, informó a EFE Rufael Girmay, funcionario de la Oficina de Asuntos de Comunicación del Gobierno del Estado Regional del Sur de Etiopía, donde están las zonas afectadas.

Según Rufael, el número de personas desaparecidas se cifra en 125 y continúan las operaciones de búsqueda de cuerpos. Un equipo de la Cruz Roja se desplegó para ayudar en las labores de búsqueda y rescate. "Estamos brindando asistencia humanitaria a las personas en estado crítico", declaró a EFE Sileshi Sisay, funcionario local a cargo de la sucursal de la Cruz Roja en la zona de Gamo. "Más de 800 familias (4.527 personas) han sido desplazadas debido al desastre", precisó Sileshi.

El martes por la noche, el presidente del Estado Regional del Sur de Etiopía, Tilahun Kebede, expresó su "profundo pesar" por la pérdida de vidas en la tragedia. "Insto a la administración de la zona a que continúe con el apoyo que está brindando a las partes afectadas, mientras el gobierno regional brindará también todo el apoyo necesario", subrayó el mandatario. "Dado que es temporada de lluvias y este tipo de desastres podrían volver a ocurrir -añadió- hago un llamamiento a las comunidades que viven en las tierras altas y las zonas propensas a inundaciones para que tomen las precauciones necesarias".

Los deslizamientos de tierra y las inundaciones provocados por precipitaciones torrenciales son comunes en Etiopía, especialmente durante la temporada de lluvias (conocida como Kiremt), que suele comenzar en junio y extenderse hasta septiembre, si bien las lluvias empiezan antes, alrededor de marzo o abril, en el sur del país.

El sur de Etiopía ya fue escenario en julio de 2024 de catastróficos deslizamientos de tierra causados por las lluvias, en los que murieron al menos 257 personas, según confirmó entonces la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Etiopía y los otros países del Cuerno de África se han visto fuertemente golpeados en los últimos años por fenómenos climáticos extremos agravados por el cambio climático, como inundaciones o sequías, que han dejado miles de muertos en la región.