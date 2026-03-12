Noruega prohíbe a sus barcos cruzar el estrecho de Ormuz

La Autoridad Marítima Noruega prohibió este jueves a los barcos con bandera de este país nórdico cruzar el estrecho de Ormuz por el bloqueo establecido por Irán en respuesta a los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. "No creemos que ninguna armadora planee navegar en ese área en el futuro próximo, pero tal como ha evolucionado la situación, es importante subrayar que pasamos de una seria recomendación a evitar el tráfico marítimo en la zona a una prohibición de entrar en el estrecho de Ormuz", informó en un comunicado ese organismo dependiente del Ministerio de Industria. En el caso de los barcos con bandera noruega que ya se encuentren en la zona, serán las propias armadoras las que deberán analizar la seguridad "en caso de que haya una solución por la que ellas mismas estimen que es más seguro salir que seguir allí".

"Hay operaciones militares en curso en la región y el nivel de amenaza es crítico. Eso implica que se consideren probables los ataques y que las condiciones para la navegación comercial sigan siendo muy peligrosas", indica el comunicado. El director de este organismo, Alf Tore Sørheim, criticó los ataques a barcos civiles que han intentado abandonar la zona en los últimos días.

"Es un ataque inaceptable y grave a la marina mercante. Mantenemos un buen diálogo con las armadoras de bandera noruega que tienen barcos en la zona. Entendemos que la situación ha empeorado más y que hay mayor grado de inseguridad", señaló Sørheim. El tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, se encuentra prácticamente interrumpido por los ataques iraníes contra buques en la zona desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho debe permanecer cerrado