Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump dice que tiene "munición ilimitada" y "mucho tiempo" por delante contra la "escoria demente" de Irán

Estados unidos e Israel mantienen los ataques sobre Irán meintras Teherán responde con misiles y drones, en lo que consideran esta ola como la "más devastadora y la más dura" hasta la fecha. La escdalada del conflicto amenaza con extenderse por Oriente Próximo y ha disparado la tensión en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de petróleo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Israel emprende una nueva "oleada de ataques a gran escala" contra Teherán El Ejército israelí emprendió este viernes una nueva oleada de ataques contra la capital iraní, Teherán, donde se escucharon explosiones, según pudo constatar EFE. "Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) acaban de iniciar una oleada de ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán", anunció un comunicado castrense a las 9.00 hora local (7.00 GMT).

Israel dice haber destruido un puente en Líbano que era un "cruce clave" para Hizbulá El Ejército israelí afirmó este viernes haber atacado el puente Zrarieh sobre el río Litani, en el sur de Líbano, que según afirma servía de "cruce clave" para los miembros del grupo chií libanés Hizbulá. En un comunicado, afirma que el puente servía como "cruce entre el norte y el sur del Líbano para fortalecer su poder y prepararse para el combate, poniendo en peligro a la población civil libanesa". "Para prevenir una amenaza a la población civil israelí y detener los continuos daños a la población libanesa, fue necesario cortar el puente", aduce.

Mueren dos personas por el impacto de un dron en una zona industrial en Omán Al menos dos personas han muerto este viernes a causa del impacto de un dron en Omán, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo debido a la ofensiva desatada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. Fuentes de seguridad citadas por la agencia estatal omaní de noticias, ONA, han detallado que el aparato ha impactado en la zona industrial de Al Auhi, en Sohar, antes de afirmar que los dos fallecidos son extranjeros, sin que por ahora hayan trascendido sus nacionalidades.

Europa adelanta una apertura cauta mientras el petróleo se mantiene en 100 dólares Los futuros de las principales bolsas europeas adelantan una apertura cauta este viernes, con mínimas subidas, mientras el precio del petróleo cae levemente y se mantiene en el entorno de los 100 dólares el barril. A las 7.30 hora local (6.30 GMT), los futuros de la Bolsa de Fráncfort suben un leve 0,02%; los de Londres, el 0,09%; los de París, el 0,13%, y los del índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, el 0,19%. En la apertura, el precio del crudo brent, el de referencia en el Viejo Continente, cae el 0,33%, hasta los 100,13 dólares.

Trump advierte de que tiene "munición ilimitada" y "mucho tiempo" por delante contra la "escoria demente" que lidera Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes de que tiene "una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y mucho tiempo" por delante para combatir a la "escoria demente" que lidera Irán, en la guerra que inició junto a Israel. "Vean lo que les pasa hoy a esta escoria demente. Llevan 47 años matando a personas inocentes en todo el mundo y ahora yo, como 47º presidente de los Estados Unidos de América, los estoy matando a ellos. ¡Qué gran honor es hacerlo!", escribió Trump en su cuenta de su propia red social, Truth Social. El presidente dedicó la mayor parte de su mensaje a arremeter contra la cobertura del diario The New York Times, al asegurar que quien lea ese periódico "fracasado" puede "pensar erróneamente" que Estados Unidos no está "ganando" la guerra.

Más de 50 heridos en el norte de Israel tras nuevos ataques iraníes Nuevos ataques desde Irán contra Israel en la madrugada de este viernes han dejado casi seis decenas de personas heridas, según la información del servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) recogida por medios locales. Tras varias oleadas de bombardeos iraníes, que se suceden cada noche desde que empezó el conflicto entre Israel y Estados Unidos contra Teherán, el MDA informó de que la metralla de un nuevo ataque sobre el norte de Israel inflingió daños sobre un edificio y varias casas, además de herir al menos a 58 personas. Según el servicio de emergencias, dos personas fueron evacuadas a hospitales, una mujer de 34 años en condición moderada por heridas de metralla en su espalda y una joven de 17 años. La mayoría de los afectados tienen heridas provocadas por vidrio, según explicó un portavoz del MDA al medio israelí Jerusalem Post.

Turquía activa los sistemas de alerta en una de sus instalaciones de la OTAN La agencia de noticias turca Anadolu informó este viernes sobre la activación de sirenas de alerta en la base aérea de Incirlik, una instalación de la OTAN con tropas estadounidenses pero bajo soberanía de Ankara. "Anteriormente, dos misiles balísticos que se dirigían hacia Turquía fueron interceptados por las defensas aéreas de la OTAN", recordó la agencia sobre esta base situada cerca de la ciudad de Adana, próxima a la frontera con Siria. La defensa aérea turca ha recibido mayor atención después de que fragmentos de misiles cayeran en dos ocasiones en su territorio desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

El brent cae levemente, aunque se mantiene en el entorno de los 100 dólares por barril El barril de petróleo de brent, el de referencia en Europa, ha abierto este viernes con leves caídas del 0,33% que lo mantienen en el entorno de los 100 dólares por barril. A las 7 horas, el precio del crudo brent caía hasta los 100,13 dólares después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra en Irán. Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI) también cotiza con descensos del 0,66 %, hasta los 95,1 dólares, en las operaciones previas a la apertura oficial del mercad

El Gobierno califica de "ilegal" la orden de Israel para evacuar el sur de Líbano El Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha rechazado este jueves la orden de evacuación de la población civil en el sur de Líbano por parte del ejército israelí, que ha calificado de "ilegal", "injustificada" y "totalmente desproporcionada". "España exige el fin de estas acciones así como el pleno respeto de la soberanía e integridad territorial de Líbano", ha añadido el Ministerio de Exteriores en una nota de prensa. El Gobierno ha condenado los "intensos ataques" lanzados por Israel contra el Líbano, en medio del conflicto bélico que asola a Oriente Próximo, y también los "ataques indiscriminados" de la milicia libanesa de Hizbulá contra Israel que, según ha advertido, "pueden provocar una nueva espiral de violencia y sufrimiento".