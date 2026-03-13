Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump dice que tiene "munición ilimitada" y "mucho tiempo" por delante contra la "escoria demente" de Irán

Una milicia proiraní reivindica el ataque a un avión de EEUU en Irak y Teherán dice que los seis tripulantes han muerto

Muere un militar francés tras un ataque a la base francesa en Erbil, en el norte de Irak

Al menos 58 heridos en Israel por el impacto de proyectiles lanzados por Irán

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados unidos e Israel mantienen los ataques sobre Irán meintras Teherán responde con misiles y drones, en lo que consideran esta ola como la "más devastadora y la más dura" hasta la fecha. La escdalada del conflicto amenaza con extenderse por Oriente Próximo y ha disparado la tensión en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de petróleo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

