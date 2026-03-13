Muere un soldado francés en Irak, el primer militar europeo fallecido por la guerra de Irán

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este viernes la muerte de un militar francés en un ataque "inaceptable" en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, donde las fuerzas francesas participan en la lucha contra el terrorismo desde 2015, por lo que según él no puede justificarse por la guerra en Irán. "Este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra Dáesh desde 2015 es inaceptable. Su presencia en Irak se enmarca estrictamente en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irán no justifica tales ataques", ha condenado en redes sociales el presidente francés.

El fallecido es el suboficial mayor Arnaud Frion, del 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, aunque en el ataque resultaron heridos otros militares. El jefe del Estado francés expresó "todo el cariño y la solidaridad de la Nación" a su familia y sus "hermanos de armas". El presidente señaló además que en el ataque habían resultado heridos "varios" soldados franceses. "Francia está con ellos y sus familias", concluyó.

Milicias chiitas favorables a Irán

Cerca de esta base, situada entre Erbil y Mosul, hay milicias chiitas favorables a Irán que hay habían generado alguna escaramuza en los últimos días.

Antes de que Macron confirmara el óbito, el Estado Mayor francés había informado a medios locales que en el ataque con drones en la base de Erbil habían resultado heridos seis soldados franceses que participaban en labores de formación en la lucha contra el terrorismo.

Noticias relacionadas

La televisión LCI indicó que los soldados franceses estaban en una base militar donde formaban a fuerzas kurdas de Irak en la lucha contra el terrorismo. Aseguraron que en la misma había efectivos de otras nacionalidades, como italianos.