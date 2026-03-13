¿Por qué el cierre del estrecho de Ormuz no afecta a la economía de Irán? La clave es la isla de Kharg

El nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jameneí —hijo del asesinado Alí Jameneí— lo anunció claramente este jueves, en su primer discurso a la nación: "Irán mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz", por donde pasa cerca del 20% del comercio de crudo mundial.

Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, el país persa, aunque no ha admitido todos los ataques, ha golpeado a al menos 16 embarcaciones en la región, mientras, por supuesto, ha bombardeado diariamente a Kuwait, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Omán, todos países clave en el tránsito y producción de petróleo en el golfo Pérsico.

Las amenazas y golpes —también contra estaciones petrolíferas de todos estos países— han surtido efecto: la circulación por el estrecho de Ormuz se ha parado casi por completo y los precios mundiales del crudo se han disparado.

"La guerra en Oriente Próximo está creando la disrupción de suministro de petróleo más grande de la historia", ha declarado esta semana la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Pero no todo el tráfico por Ormuz ha parado. Irán ha permitido el paso de barcos de países amigos, como la India, y según muestran imágenes de satélite de los últimos días, ha mantenido constantes y estables sus propias exportaciones de petróleo, dirigidas sobre todo a una China que en los últimos años de duras sanciones económicas occidentales contra Teherán se ha convertido en la gran compradora de petróleo persa.

Imagen aérea tomada por el satélite Planet Labs PBC del puerto donde atracan los petroleros en la isla de Kharg. / PLANET LABS PBC / AFP

El motivo del mantenimiento de las exportaciones persas es que, evidentemente, Irán no ataca sus propias embarcaciones pero, también, una pequeña isla —territorio iraní— pocos kilómetros al este de Baréin. Se trata de la isla de Kharg, a través de la cual Irán exporta cerca del 90% de todo su crudo.

El lugar, aún durante la época del Irán imperial, antes de la revolución islámica de 1979, era el punto de exportación de petróleo más importante del país, cuya costa en el golfo Pérsico es escarpada, rocosa, difícil y no permite la entrada de grandes cargueros y petroleros transatlánticos. La infraestructura petrolífera de Kharg fue destruida casi por completo durante la guerra contra Irak de la década de los 80, y reconstruida años después.

Lugar seguro

Ahora es el gran punto clave en la economía de la República Islámica. Un ataque contra ella acabaría con toda la capacidad iraní de exportar petróleo durante meses o incluso años, según expertos, y pondría en un enorme aprieto a Teherán.

Pero esto no ha pasado. Ni Israel ni Estados Unidos, con sus ataques constantes contra Teherán, ha tocado en ninguna ocasión la isla de Kharg, cuyas funciones no solo siguen intactas, sino que apenas nada ha cambiado allí desde el inicio de la guerra.

"¡Patria o muerte! Cualquier agresión contra territorio de las islas iraníes eliminará toda forma de límite en nuestros ataques. Abandonaremos toda contención, y haremos que el golfo Pérsico fluya con la sangre de los invasores. Y la sangre de los soldados estadounidenses será responsabilidad personal del presidente de EEUU, Donald Trump", dijo este jueves el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Ghalibaf. El hombre, junto con el líder del Consejo de Seguridad Nacional persa, Alí Larijaní, es quien dirige la guerra dentro de los círculos de poder de Teherán, según los expertos.

Terminal petrolífera de la isla de Kharg, en una imagen tomada en marzo de 2017. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

Los motivos por los cuales Washington y Tel Aviv se han apartado, hasta el momento, de Kharg, son simples: con los precios globales del petróleo subiendo imparables, una inhabilitación de la isla no haría otra cosa que limitar aún más las cantidades de crudo disponibles en el mercado. A menos oferta, precios más altos, y una afectación mayor y más duradera de esta guerra en toda la economía mundial.

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"Irán está jugando a largo plazo —escribe en el 'Financial Times' el experto iraní Valí Nasr—. En la guerra, la geografía es tan importante como la tecnología. Irán controla toda la costa norte del golfo Pérsico, con lo que consigue dominar los yacimientos energéticos de su costa sur y todo el tránsito marítimo. Irán se encuentra así en una posición privilegiada para ejercer presión sobre la economía global desde ambos lados de la península arábiga. Quienes hoy gobiernan Irán son veteranos de las guerras asimétricas de Irak y Siria. Ahora aplican la misma estrategia para combatir a Estados Unidos en el campo de batalla de la economía global".