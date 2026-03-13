Guerra de Ucrania
Macron, tajante frente a Zelenski en París: "La situación no justifica el levantamiento de sanciones a Rusia"
Zelenski viajó hasta París para reunirse con su homólogo francés, en un momento en el que la guerra de Ucrania ha quedado eclipsada por las tensiones en Oriente Medio
Emmanuel Macron recibió este viernes en el Palacio del Elíseo al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien desde hace días muestra signos de preocupación después de que el conflicto de Ucrania haya quedado eclipsado por las tensiones en Oriente Medio.
El presidente francés insistió este viernes durante la comparecencia que "la situación no justifica en ninguna manera el levantamiento de sanciones" contra Rusia, y se mostró tajante ante la idea de que Moscú pueda pensar en una tregua económica por la guerra de Irán.
"El contexto de aumento de los precios del petróleo no debería llevarnos en absoluto a revisar nuestra política de sanciones hacia Rusia; esta es la postura que ha mantenido el G7, y obviamente es la postura de Francia y de Europa", explicó el jefe de Estado horas después de que EEUU diera luz verde a las compras de petróleo ruso que se encuentran en tránsito en el mar hasta el 11 de abril, en una medida temporal con la que busca contener la espiral alcista de los precios del crudo.
Sobre el apoyo a Ucrania, Macron volvió a insistir en que los europeos no se olvidan de este conflicto que ya dura cuatro años, recordando que "el compromiso del préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea se cumplirá". Hungría y Eslovaquia, los dos miembros de la UE con vínculos con el Kremlin, mantienen bloqueado este mecanismo de ayuda.
"El levantamiento de sanciones fortalecerá a Rusia"
Zelenski, quien le acompañaba en esta comparecencia, fue algo más crítico que su homólogo con la postura estadounidense sobre suavizar las sanciones a las ventas de petróleo ruso, criticando que esto fortalece a Moscú y "no contribuye a la paz" en Ucrania. "Esta única flexibilización por parte de Estados Unidos podría reportar a Rusia unos 10.000 millones de dólares para la guerra", añadió el presidente ucraniano.
Rusia, que pidió este viernes la retirada de más sanciones a su petróleo, es uno de los principales productores y considera que es "imposible" estabilizar el mercado mundial de la energía sin su crudo. "Vemos que Estados Unidos busca estabilizar los mercados energéticos, y en este punto, nuestros intereses coinciden", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa diaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece Eloína Fernández, la mujer del exalcalde y eurodiputado Antonio Masip
- El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
- Muere de un infarto tras sufrir un posible brote psicótico en un apartamento turístico de Llanes, donde estaba con una mujer
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- El centro comercial Parque Astur cambia de manos: este es el grupo que se convierte en el principal propietario
- Un quinto sin ascensor en La Calzada por 520 euros: el primer piso que oferta 'Gijón confía alquilando
- Dos contratos de Ábalos en Asturias, bajo sospecha: una obra presupuestada sin mediciones y otra adjudicada con valoraciones subjetivas imposibles de remontar
- La Seguridad Social confirma que ya se puede acceder a la jubilación anticipada con el total de la pensión: los trabajadores que se libran de los coeficientes reductores