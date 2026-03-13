La OTAN intercepta un tercer misil iraní sobre el espacio aéreo de Turquía, cerca de una base de la Alianza

La OTAN ha interceptado este viernes por la madrugada un tercer misil balístico lanzado por Irán contra Turquía, según ha confirmado el Ministerio de Defensa turco en un comunicado.

"Una munición balística lanzada desde Irán ha entrado al espacio aéreo turco y ha sido derribado por fuerzas de la OTAN desplegadas en el Mediterráneo oriental. Estamos tomando decididamente todas las medidas necesarias contra cualquier amenaza. Estamos realizando consultas con el país en cuestión para clarificar todos los aspectos del incidente", ha declarado el Ministerio de Defensa turco.

Este misil es el tercero que resulta interceptado en territorio turco, con los dos primeros ocurridos el jueves de la semana pasada y este mismo martes.

En ambas ocasiones, Turquía —que se ha intentado hasta ahora mantener al margen de la guerra entre Irán, Israel y EEUU— se ha quejado amargamente ante Teherán por los lanzamientos y ha prometido que "tomará cualquier medida para proteger su seguridad nacional", pero no ha respondido a los ataques ni se prevé que lo haga. "Nuestra mayor prioridad ahora mismo es alejar a nuestro país lo máximo posible de este incendio", ha asegurado el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, esta semana.

Ankara, de hecho, es uno de los pocos países de Oriente Próximo que ha mantenido las comunicaciones abiertas tanto con Teherán como con Washington. Erdogan ha buscado durante las dos últimas semanas conseguir un alto el fuego que de momento parece imposible.

El proyectil de la madrugada de este viernes ha sido interceptado a pocos kilómetros de la base militar de Incirlik, utilizada por Turquía y la OTAN y cuyos sistemas de defensa antiaérea son de hecho españoles.

La base se encuentra a las afueras de la ciudad de Adana, de más de dos millones de habitantes, y cuyas alarmas antiaéreas se han disparado ante la llegada del misil.

Irán, hasta la fecha, ha negado haber lanzado dichos ataques, y ha llegado a asegurar que el responsable podría ser Israel, quien estaría realizando "ataques de falsa bandera" contra Turquía. Los radares de la OTAN, sin embargo, son capaces de seguir los misiles lanzados segundos después de que sean disparados. La OTAN —y la propia Turquía— han apuntado siempre contra Irán como la única responsable.