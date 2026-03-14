Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski denuncia ataque ruso masivo contra Ucrania que deja cuatro muertos en Kiev

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció este sábado un ataque masivo ruso contra la región de Kiev y las ciudades Sumi, Járkov, Dnipró y Mikolaiv, y en el que sólo en el área de la capital de Ucrania murieron cuatro personas.

"Las consecuencias del ataque masivo están siendo mitigadas", señaló Zelenski en su cuenta de Télegram sobre un bombardeo del que dijo tenía como principal objetivo "el sector energético de la región de Kiev", aunque también hubo "impactos y daños en edificios residenciales, escuelas y empresas civiles".

"Mis condolencias a todos los familiares y amigos. Hay muchos heridos y gente que aún está en busca de ayuda médica", señaló el jefe de Estado Ucraniano. "Durante esta noche, Rusia usó unos 430 drones de varios tipos y un número significativo de misiles", indicó Zelenski, que aludió a cómo, según datos provisionales, 58 de los 68 misiles lanzados por Rusia en la noche del viernes a este sábado fueron neutralizados.