Antisemitismo
Detienen en Francia a dos hermanos italomarroquíes por un proyecto de atentado antisemita
Ambos han reconocido querer integrarse en la yihad y aspirar a convertirse en mártires
EFE
Dos hermanos de 22 y 2O años, de nacionalidad italomarroquí, han sido detenidos esta semana en Francia en relación con una investigación sobre un proyecto de atentado terrorista de carácter antisemita y han sido presentados este domingo ante un juez con vistas a su procesamiento, informó la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT).
Los dos hermanos -el mayor estudiante de ingeniería y el menor desempleado-, que proyectaban un atentado "mortífero y antisemita", fueron detenidos el martes dentro de un vehículo estacionado cerca de la prisión de Longuenesse, en el Paso de Calais, en el norte de Francia, indicó la PNAT en un comunicado divulgado en los medios locales.
Los dos reconocieron haber "alimentado durante varias semanas, ante la imposibilidad de viajar a Siria o Palestina para integrarse en la yihad, un proyecto terrorista en Francia con el que aspiraban a convertirse en mártires", según la PNAT, que no precisó el objetivo concreto.
Los jóvenes fueron presentados hoy ante un juez para su procesamiento, paso judicial previo a su imputación por cargos concretos y formales.
Las autoridades destacaron que la operación se enmarca dentro de los esfuerzos por prevenir atentados yihadistas en el territorio francés, tras varios casos recientes en los que jóvenes radicalizados intentaron actuar localmente ante la imposibilidad de unirse a grupos armados en el extranjero.
La investigación de este nuevo caso continúa abierta, indicó la PNAT.
- Multado con 200 euros por sufrir un avería, colocar la baliza v-16 pero no tener el kit obligatorio a mano: la Guardia Civil intensifica la vigilancia a pocos días de Semana Santa
- Multado con 200 por tener un accidente, colocar la baliza v-16, pero no llevar también la v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa
- Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
- La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
- Uno de los chiringuitos más famosos de Asturias busca dueño: frente a una playa 'top' y a concurso por 35.715 euros al año
- Susto en el Rallysprint de Llanera: arde uno de los coches participantes en plena competición
- El Puerto de Avilés, el gran 'beneficiado' por la avería del horno de Arcelor: las importaciones de slabs ayudan a compensar la crisis de los eólicos
- Tres de cada cuatro médicos asturianos ganan más que el presidente (y los hay, en zonas periféricas, que alcanzan los 150.000 euros anuales)